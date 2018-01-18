Новости
Учебный парусник Росрыболовства «Паллада»

ВЭФ-2018 отметят парусной гонкой

В рамках Восточного экономического форума пройдет регата учебных парусных судов SCF Far East Tall Ships Regatta. В ней примет участие и барк Росрыболовства «Паллада».

В администрации Приморского края состоялось первое в году заседание регионального Морского совета. Участники встречи рассмотрели положение о совете, наметили дальнейший план работы и определили секции. В план включены вопросы развития прибрежного рыболовства и марикультуры, подготовки морских кадров и другие актуальные темы.

Дальрыбвтуз вошел в секцию морского образования и молодежной политики, сообщили Fishnews в пресс-службе университета.

Как отметил руководитель вуза Николай Зорченко, учебно-парусное судно «Паллада» примет участие в регате SCF Far East Tall Ships Regatta 2018 в рамках Восточного экономического форума.

Fishnews

  • Учебный парусник Росрыболовства «Паллада»
  • Состоялось первое в году заседание Морского совета Приморского края. Фото пресс-службы администрации региона
  • Врио губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО. Фото пресс-службы администрации региона
  • Состоялось первое в году заседание Морского совета Приморского края. Фото пресс-службы администрации региона
    •
    НазадМетки: росрыболовство

    Похожие новости

    18 января 2018 года

    Дальневосточные рыбаки решают, кто отправится на съезд

    Организации Дальнего Востока активно откликнулись на возможности принять участие в IV Съезде работников рыбохозяйственного комплекса РФ. Важнейшее для отрасли мероприятие пройдет 27 февраля в Москве.

    Сергей Лелюхин: Российская рыбная биржа обретает прописку и международное имя

    За последние полгода вопрос развития биржевой торговли рыбопродукцией вышел на иной уровень. За проектом, который с 2014 г. реализуют Биржа «Санкт-Петербург» и «Дальневосточный аукционный рыбный дом», теперь следят в госструктурах и финансовых организациях Китая, Южной Кореи и, наконец, в самой России.

    Рыбаки начали год с прибавок на промысле

    Российские предприятия с начала года добыли почти 172 тыс. тонн водных биоресурсов – на 39% выше прошлогоднего уровня. Положительная динамика наблюдается на всех морских рыбохозяйственных бассейнах страны.

    Ложный донос на рыбинспектора обернулся штрафом

    На Камчатке вынесли приговор местной жительнице, ложно обвинившей сотрудника теруправления Росрыболовства в попытке изнасилования. Наказанием стал штраф в 40 тыс. рублей.

    17 января 2018 года

    Дело бывшего главы теруправления Росрыболовства направили в суд

    В Магаданской области завершено расследование уголовного дела в отношении экс-руководителя Охотского теруправления Росрыболовства. По версии правоохранителей, он вымогал и получил две крупные взятки.

    Минтайщиков призывают к особой осторожности во льдах

    С начала года в Охотском море добыто более 100 тыс. тонн минтая – на 87% выше уровня 2017 г. В связи со сложной ледовой обстановкой замруководителя Росрыболовства Петр Савчук поручил обращать особое внимание на правила безопасности.

    Лента новостей

    19 января 2018 года

    Горбуша обещает порадовать Камчатку

    Подготовку прогноза на лососевую путину рассмотрели специалисты Камчатского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Основной промысел в этом году должен развернуться на западном побережье полуострова.

    ЕС собирается избавить моря от своего пластика

    Евросоюз разрабатывает новую стратегию борьбы с пластиковым мусором – одним из главных источников загрязнения Мирового океана. Планируется, что все такие отходы будут отправляться на переработку уже к 2030 г.

    Споры по Красной книге не устраивают депутатов

    Парламентарии рекомендовали Минприроды найти общую позицию с научным сообществом по спискам «краснокнижных» животных и не затягивать с решением вопроса о спорных видах.

    В Карелии решили совместить марикультуру и турбизнес

    На севере Карелии планируется создать кластер по выращиванию и переработке мидий и водорослей. Инвестпроект стоимостью 21 млн рублей предполагает также строительство туристической инфраструктуры.

    Законопроекту об органической продукции выписали билет в Думу

    Правительство поддержало законопроект «О производстве органической продукции». Воспользоваться его возможностями, по замыслу разработчиков, смогут и предприятия в сфере аквакультуры.

    Бразилия не спешит распахивать двери для российской рыбы

    Ряд предприятий РФ два года добивается права экспортировать рыбопродукцию в Бразилию. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщил коллегам из южноамериканской республики, что от них ожидают встречной активности.

    Корейским инвесторам посвятят специальные дни

    Минвостокразвития предложило коллегам из Южной Кореи провести День корейского инвестора в марте во Владивостоке. Стороны анонсировали работу по наведению «9 мостов» сотрудничества в различных отраслях.

    18 января 2018 года

    Дальневосточные рыбаки решают, кто отправится на съезд

    Организации Дальнего Востока активно откликнулись на возможности принять участие в IV Съезде работников рыбохозяйственного комплекса РФ. Важнейшее для отрасли мероприятие пройдет 27 февраля в Москве.

    Сергей Лелюхин: Российская рыбная биржа обретает прописку и международное имя

    За последние полгода вопрос развития биржевой торговли рыбопродукцией вышел на иной уровень. За проектом, который с 2014 г. реализуют Биржа «Санкт-Петербург» и «Дальневосточный аукционный рыбный дом», теперь следят в госструктурах и финансовых организациях Китая, Южной Кореи и, наконец, в самой России.

    Гибель иранского танкера может ударить по рыбакам Китая

    Ученые не сошлись во мнении, насколько загрязнение Восточно-Китайского моря в результате крушения танкера «Санчи» отразится на рыбной отрасли КНР. Промысловые запасы на месте разлива истощены, однако район является местом нереста или миграций для многих видов.

    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Какие изменения законодательства вызывают у вас больше всего вопросов?

    От первого лица

    Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ

    Президент ВАРПЭ

    Герман ЗВЕРЕВ

    Рыбной отрасли грозит рецидив «аукционной лихорадки»?

    Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

    Губернатор Хабаровского края

    Вячеслав ШПОРТ

    Хабаровский край продолжает реализацию проектов в рыбной отрасли

    Все материалы

    Интервью

    Генеральный директор АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом» Сергей ЛЕЛЮХИН

    Генеральный директор АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом»

    Сергей ЛЕЛЮХИН

    Российская рыбная биржа обретает прописку и международное имя

    Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл КОЛОНЧИН

    Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии

    Кирилл КОЛОНЧИН

    Без промразведки стратегических целей не достичь

    Заместитель председателя НО «Дальневосточный Союз предприятий марикультуры» Роман ВИТЯЗЕВ

    Заместитель председателя НО «Дальневосточный Союз предприятий марикультуры»

    Роман ВИТЯЗЕВ

    Атака на марифермеров Приморья – банальный передел рынка

    Заместитель директора ТИНРО-Центра Игорь МЕЛЬНИКОВ

    Заместитель директора ТИНРО-Центра

    Игорь МЕЛЬНИКОВ

    Горбуша показала интересный результат

    Все интервью

    Личное мнение

    К.т.н., доцент, завкафедрой «Безопасность жизнедеятельности и право» Дальрыбвтуза Игорь КИМ

    К.т.н., доцент, завкафедрой «Безопасность жизнедеятельности и право» Дальрыбвтуза

    Игорь КИМ

    Подготовка кадров для современной рыбопереработки

    Директор программы по устойчивому морскому рыболовству WWF России Андрей ВИННИКОВ

    Директор программы по устойчивому морскому рыболовству WWF России

    Андрей ВИННИКОВ

    Необходимо повышать экологическое самосознание населения

    Все материалы

    Крупным планом

    Самой крупной производственной площадкой корпорации Moon Tech является завод в городе Янтай (Китай). Оборот предприятия – около 1 млрд долларов в год

    MOON TECH: новое имя – знакомые технологии

    Крабовая продукция на прилавке

    О квотах, портах и крабе

    Судну «Ковда» предстоит стоять у причала еще семь месяцев до начала промысла гребешка

    Мурманский гребешок не угодил науке

    Продукция «Дикий Улов» – сделано на Дальнем Востоке

    «Дикий Улов» – сделано на Дальнем Востоке

    Все материалы

    События

    Российский объединенный стенд на рыбохозяйственной выставке в Циндао China Fisheries and Seafood Expo-2017

    Выставка в Циндао: новые тенденции на рыбном рынке

    В салоне «Рыбпромресурс» акцент был сделан на производителей холодильного оборудования. Фото пресс-службы «Экспоцентра»

    «Агропродмаш-2017» подвел впечатляющие итоги

    Все события

    Продвигая рыбу: Кухня против школы

    Кухня против школы. Шашки

    Шашки. Видео-рецепт

    Корейский салат с кальмарами

    Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

    Все материалы

    Выставки

    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2018 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.