19 января 2018 года

ВЭФ-2018 отметят парусной гонкой

В рамках Восточного экономического форума пройдет регата учебных парусных судов SCF Far East Tall Ships Regatta. В ней примет участие и барк Росрыболовства «Паллада».

В администрации Приморского края состоялось первое в году заседание регионального Морского совета. Участники встречи рассмотрели положение о совете, наметили дальнейший план работы и определили секции. В план включены вопросы развития прибрежного рыболовства и марикультуры, подготовки морских кадров и другие актуальные темы.

Дальрыбвтуз вошел в секцию морского образования и молодежной политики, сообщили Fishnews в пресс-службе университета.

Как отметил руководитель вуза Николай Зорченко, учебно-парусное судно «Паллада» примет участие в регате SCF Far East Tall Ships Regatta 2018 в рамках Восточного экономического форума.

Fishnews