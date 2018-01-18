Бразилия не спешит распахивать двери для российской рыбы

18 января 2018 года
Более 100 предприятий и судов РФ желают поставлять рыбопродукцию в Бразилию. Россельхознадзор пригласил компетентное ведомство южноамериканской страны провести инспекцию.
11 января 2018 года
Введение обязательной электронной ветсертификации сдвинули на полгода. Таким образом, стартовал последний отсчет для внедрения этой системы, отметил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.
09 января 2018 года
Инвестиционные квоты, перезаключение договоров, результаты непростой лососевой путины, вступление в силу «рыбного» техрегламента и новые документы по электронной ветсертификации – о важных событиях 2017 года и перспективах 2018-го в традиционном обзоре Fishnews.
29 декабря 2017 года
В новом году вступает в силу целый ряд изменений правовой базы. Fishnews обобщил информацию о том, какие перемены ждут отрасль.
28 декабря 2017 года
В Оренбургской области пограничники, таможенники и сотрудники Россельхознадзора предотвратили незаконный ввоз рыбы осетровых пород из Казахстана. Вес задержанной партии составил 1,3 тонны.
26 декабря 2017 года
На круглом столе в Совете Федерации сенаторы обсудили меры по охране водных биоресурсов и предотвращению незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла как в морских акваториях, так и во внутренних водоемах.
19 января 2018 года
Подготовку прогноза на лососевую путину рассмотрели специалисты Камчатского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Основной промысел в этом году должен развернуться на западном побережье полуострова.
Евросоюз разрабатывает новую стратегию борьбы с пластиковым мусором – одним из главных источников загрязнения Мирового океана. Планируется, что все такие отходы будут отправляться на переработку уже к 2030 г.
Парламентарии рекомендовали Минприроды найти общую позицию с научным сообществом по спискам «краснокнижных» животных и не затягивать с решением вопроса о спорных видах.
На севере Карелии планируется создать кластер по выращиванию и переработке мидий и водорослей. Инвестпроект стоимостью 21 млн рублей предполагает также строительство туристической инфраструктуры.
Правительство поддержало законопроект «О производстве органической продукции». Воспользоваться его возможностями, по замыслу разработчиков, смогут и предприятия в сфере аквакультуры.
Минвостокразвития предложило коллегам из Южной Кореи провести День корейского инвестора в марте во Владивостоке. Стороны анонсировали работу по наведению «9 мостов» сотрудничества в различных отраслях.
В рамках Восточного экономического форума пройдет регата учебных парусных судов SCF Far East Tall Ships Regatta. В ней примет участие и барк Росрыболовства «Паллада».
18 января 2018 года
Организации Дальнего Востока активно откликнулись на возможности принять участие в IV Съезде работников рыбохозяйственного комплекса РФ. Важнейшее для отрасли мероприятие пройдет 27 февраля в Москве.
За последние полгода вопрос развития биржевой торговли рыбопродукцией вышел на иной уровень. За проектом, который с 2014 г. реализуют Биржа «Санкт-Петербург» и «Дальневосточный аукционный рыбный дом», теперь следят в госструктурах и финансовых организациях Китая, Южной Кореи и, наконец, в самой России.
Ученые не сошлись во мнении, насколько загрязнение Восточно-Китайского моря в результате крушения танкера «Санчи» отразится на рыбной отрасли КНР. Промысловые запасы на месте разлива истощены, однако район является местом нереста или миграций для многих видов.