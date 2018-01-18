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Руководитель Россельхознадзора Сергей ДАНКВЕРТ провел в Берлине переговоры с секретарем по защите растений и животных Министерства сельского хозяйства, животноводства и снабжения Бразилии Луисом Эдуардо Пацифиси РАНЖЕЛОМ. Фото пресс-службы отечественного ведомства

Бразилия не спешит распахивать двери для российской рыбы

Ряд предприятий РФ два года добивается права экспортировать рыбопродукцию в Бразилию. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщил коллегам из южноамериканской республики, что от них ожидают встречной активности.

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт провел в Берлине переговоры с секретарем по защите растений и животных Министерства сельского хозяйства, животноводства и снабжения Бразилии Луисом Эдуардо Пацифиси Ранжелом.

Одной из тем встречи стала торговля рыбой. Сергей Данкверт отметил желание компаний РФ поставлять рыбную продукцию в Бразилию. Глава ведомства подчеркнул, что в этом отношении от бразильских коллег ожидают встречной активности.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора, речь идет о 10 предприятиях, заинтересованных в экспорте и готовых выполнять требования законодательства южноамериканской республики. Этот вопрос российская сторона пытается решить в течение последних двух лет.

Бразильские коллеги заверили, что предпримут все меры для урегулирования вопроса.

В мае 2017 г. республика официально предоставила доступ на свой рынок трем российским рыбоперерабатывающим предприятиям.

Fishnews

  • Руководитель Россельхознадзора Сергей ДАНКВЕРТ провел в Берлине переговоры с секретарем по защите растений и животных Министерства сельского хозяйства, животноводства и снабжения Бразилии Луисом Эдуардо Пацифиси РАНЖЕЛОМ. Фото пресс-службы отечественного ведомства
  • Руководитель Россельхознадзора Сергей ДАНКВЕРТ. Фото пресс-службы ведомства
  • Секретарь по защите растений и животных Министерства сельского хозяйства, животноводства и снабжения Бразилии Луис Эдуардо Пацифиси РАНЖЕЛ. Фото пресс-службы Россельхознадзора
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