19 января 2018 года

ЕС собирается избавить моря от своего пластика

Евросоюз разрабатывает новую стратегию борьбы с пластиковым мусором – одним из главных источников загрязнения Мирового океана. Планируется, что все такие отходы будут отправляться на переработку уже к 2030 г.

Первый вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс отметил, что если немедленно не изменить культуру производства и использования пластмасс, то к 2050 г. в океане будет больше пластика, чем рыбы. Чиновник считает необходимым остановить попадание таких отходов в воду, продукты питания и, в конечном счете, в организм людей. Единственный выход из сложившейся ситуации Франс Тиммерманс видит в сокращении выбросов пластикового мусора с помощью его переработки и повторного использования. Новая Стратегия ЕС в отношении пластика должна создать более цикличную и замкнутую модель ведения бизнеса, информирует сайт Еврокомиссии.

Чиновники уверены, что эта стратегия может создать новые возможности для инвестиций и рабочие места. В ЕС надеются, что вся пластиковая тара на европейском рынке будет перерабатываться уже к 2030 г., использование одноразовых пластиковых изделий сократят, а применение микропластика ограничат.

Стратегия предусматривает новые правила для приемки мусора в портах, сообщает корреспондент Fishnews. Нужно будет обеспечить сбор всего мусора, произведенного на судах и собранного в морях, возвращение отходов на берег и их последующую переработку.

Ежегодно ЕС производит до 25 млн тонн пластиковых отходов, и лишь 30% из них собирается и перерабатывается. При этом пластик составляет 85% от всего мусора, собираемого на пляжах. Более того, он оказывается в легких и на обеденных столах рядовых европейцев, так как частицы микропластика содержится в воздухе, воде и пище. При этом ученые пока не выяснили, как это влияет на людей.

Новая стратегия предусматривает дополнительное финансирование инновационных проектов по минимизации выброса пластиковых отходов, создания новых технологий переработки, более экологичного и перерабатываемого пластика. На эти цели планируется потратить около 100 млн евро.

Fishnews