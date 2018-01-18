19 января 2018 года

Горбуша обещает порадовать Камчатку

Подготовку прогноза на лососевую путину рассмотрели специалисты Камчатского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Основной промысел в этом году должен развернуться на западном побережье полуострова.

Материалы рекомендованного вылова тихоокеанских лососей в Камчатском крае на 2018 г. обсудил Ученый совет КамчатНИРО на заседании 18 января.

Основная «красная» путина будет проходить на западном побережье полуострова по сценарию последних четных лет, рассказал заведующий лабораторией динамики численности и совершенствования прогнозов лососевых рыб, кандидат биологических наук Евгений Шевляков. По предварительным данным, в этих районах ожидаются высокочисленные подходы горбуши.

Оптимистичные данные по численности этого вида тихоокеанских лососей зафиксированы по итогам траловых учетов молоди, проведенных ТИНРО-Центром. Также в основу материалов прогноза были положены результаты математического моделирования, включающие, наряду с внутрипопуляционными, и факторы среды, воздействующие на разных этапах формирования численности.

По материалам осенней траловой съемки молоди охотоморской горбуши проведена генетическая региональная идентификация стад. Результаты свидетельствуют о том, что в районе учетных работ севернее 51° с. ш. подавляющее большинство молоди в скоплениях представлено особями из рек Западной Камчатки и материковой части побережья Охотского моря. В более южных районах возрастает доля рыб из бассейна реки Амур и Приморья, а также рек Сахалино-Курильского региона. Южнее 49° с. ш. доля последних достигает весьма существенных величин. Генетическая идентификация подтвердила значительное преобладание молоди горбуши из северных регионов воспроизводства, в первую очередь Западной Камчатки, рассказали Fishnews в пресс-службе Камчатского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

В целом ожидается, что возврат горбуши в водные объекты Камчатского края в 2018 г. будет близок к рекордным показателям.

Объем рекомендованного вылова других видов лососей, по прогнозу, будет близок к уровню последних лет.

Материалы, обосновывающие объемы рекомендованного вылова тихоокеанских лососей единогласно одобрены ученым советом и направлены во ВНИРО для рассмотрения и дальнейшего утверждения на Отраслевом совете по промысловому прогнозированию, заседание которого запланировано на конец января.

Fishnews