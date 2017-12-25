Экспедиция, которую специалисты ТИНРО-Центра провели осенью 2017 года на НИС «Профессор Кагановский», дала обнадеживающую информацию по горбуше Охотского моря. Собранные материалы будет использованы при подготовке прогнозов вылова лососей в путину следующего года. Что показали исследования – в интервью Fishnews рассказал заместитель директора института Игорь Мельников.

– Игорь Владимирович, сейчас готовится информация по прогнозу вылова тихоокеанских лососей на 2018 год. Каким образом проводится эта работа и какие исследования уже выполнены?

– Мы провели траловую съемку по учету молоди лососей в Охотском море. До этого времени все региональные институты уже собрали материалы по ее скату. Исследования на НИС «Профессор Кагановский» позволяют понять, сколько лосося выжило, после того как он покинул эстуарии рек и прибрежную зону. Там обычно очень высокая смертность, мы учитываем рыбу уже после прохождения этого периода.

Результаты осенней съемки затем используются при подготовке прогнозов, наряду с другими материалами, которые собирают институты. Проблема этой экспедиции состоит в том, что лососи, которых мы учитываем, – в основном это горбуша и кета – представляют собой «смесь» молоди из разных регионов воспроизводства. На этот раз учтено 2,7 млрд экземпляров горбуши и около 340 млн экземпляров кеты. Цифра по горбуше – максимальная учтенная численность за все время наших наблюдений при проведении таких съемок. А они выполняются примерно с 90-х годов. По кете – средний результат.

Данные, полученные на нынешнем этапе, говорят о том, что 2018 год будет горбушовым. Горбуши подойдет много. Сколько – сейчас с помощью институтов мы и будем выяснять. Собраны генетические пробы. Примерно до Нового года Камчатский НИИ рыбного хозяйства и океанографии проведет генетические исследования. До февраля будут получены данные для окончательного формирования прогноза. Изучение проб позволит определить объемы по основным региональным группировкам.

– Давайте уточним, что сейчас речь идет об Охотском море.

– Речь идет об охотоморском бассейне. Хотя аналогичную съемку мы проводили и в Беринговом море на НИС «ТИНРО». Результаты там средние. То есть уловы лососей в следующую путину будут на уровне последних четных лет, никаких рекордов в будущем году на Восточной Камчатке не ожидается.

– Если вернуться к Охотскому морю, исследования КамчатНИРО, насколько я понимаю, позволяют определить, в какие районы сколько рыбы подойдет?

– У камчатского института очень сильная генетическая лаборатория, однако, к сожалению, мы не располагаем полной реперной базой. Нет реперов по нескольким основным в последние годы промысловым районам. В частности, нет возможности отличить горбушу севера Охотского моря и Амура от западнокамчатской. Похоже, что на следующий год и туда, и туда подойдет достаточно много этого вида лососей.

Предварительная информация, которую я получил, позволяет говорить, что скат молоди на Камчатке был очень хороший, на Сахалине – вполне удовлетворительный. То есть ожидаем, что рыба в эти районы подойдет. Но вот сколько ее будет на Амуре, в Магаданской области, в северной части Хабаровского края – вопрос. Это глухие, отдаленные места, где трудно выполнять работу по учету ската молоди. Амур, сами понимаете, очень большая река – также сложно учитывать скатывающуюся рыбу.

– То есть главная интрига следующей путины по горбуше Охотского моря – что будет на Амуре и в северных районах, например, того же Хабаровского края?

– Не главная, конечно, но одна из интриг. Столько же вопросов ставит и ситуация на Сахалине. В 2017 году путину в регионе называли провальной. Хотя на самом деле область вполне взяла прогнозируемый объем. Просто уловы перераспределились между районами: в одни, например, залив Терпения, рыба не подошла, зато вполне нормальные объемы добычи на Курилах.

В целом для Дальнего Востока прошедшую путину можно оценить как очень хорошую. Рыбаки взяли более 350 тыс. тонн – это вполне нормальный показатель. Падение численности лососевых идет, но оно не обвальное, медленное. Время от времени возникают такие ситуации, как ожидается в 2018 году, с обильными подходами горбуши. Так что, при хорошей выживаемости зимой, суммарный вылов лососей по бассейну может превысить и 500 тыс. тонн.

Вообще подготовка материалов прогноза – многоступенчатый процесс. После обсуждения на специализированном совете по лососям комплекс данных будет рассматриваться во ВНИРО, затем – на Отраслевом совете по промысловому прогнозированию. Будет добавляться новая информация, нам помогут коллеги из головного института.

В конце концов, к консенсусу мы придем. Правда, гарантировать, что не ошибемся нигде, на сегодняшний день не могу. Очень неоднозначная ситуация. При такой численности даже сложно судить, каким будет возврат. Если посчитать старыми методами, получается, все Охотское море будет в горбуше.

– На осеннем заседании ДВНПС вы отметили, что наши соседи, другие страны, уже ощущают постепенное снижение лососевого ресурса. Кто столкнулся с такими сложностями?

– Прежде всего Япония и Республика Корея. У Японии вылов кеты упал с 250 тыс. тонн до 60 тыс. тонн – достаточно сильное снижение. Но это не значит, что подходов рыбы совсем не будет. Видимо, на этом уровне объемы добычи и будут колебаться. Думаю, что искусственное воспроизводство поможет в сохранении объемов лосося.

– Сейчас звучит достаточно много критики в адрес лососевых рыбоводных заводов, на Сахалине прежде всего. Вы считаете, что деятельность по воспроизводству лосося надо продолжать, она помогает сглаживать природные перепады?

– Прежде всего, к этому вопросу должен быть правильный подход. Заводы нужно строить на реках, где естественное воспроизводство слабое или его нет вообще. И такие примеры есть по многим районам. Допустим, в Приморском крае уже вполне успешно работают несколько частных заводов, и некоторые уже обеспечили необходимый для закладки икры возврат, Лидовский завод уже заложил полностью икру со своего возврата, хотя раньше на базовой реке не было подходов лосося.

Здесь прежде всего государству необходимо определиться, какие задачи оно ставит перед собой. Если мы хотим поддержать численность биоресурса на определенном уровне, пока не наступят хорошие времена, рыба не начнет хорошо выживать, хорошо возвращаться, нужно заниматься искусственным воспроизводством. Заводы все равно помогают рыбе существовать, особенно на окраинах ареалов, как у нас или в Корее.

В Корее рыбу воспроизводят в целях сохранения. Можно ставить другую задачу – обеспечение промыслового возврата. Вот с этим в последние годы начали возникать проблемы. Если завод частный, конечно, предприниматель будет разводить рыбу до тех пор, пока возврат окупает понесенные затраты. Как только это прекратится, предприниматель может перестать заниматься воспроизводством. Но государство, с моей точки зрения, обязано продолжать эту работу. Задача ведь сохранить в регионе определенную численность вида, для того чтобы он мог при нормальных, хороших условиях воспроизводства дать многочисленное потомство и, собственно говоря, восстановить численность. Иначе мы получим плачевные результаты.

– Если говорить о научном обеспечении путины, большую роль играют работы, которые проводятся перед ее началом.

– Перед путиной исследования осуществляются с целью оперативного регулирования. Выполняется большая съемка в прикурильских водах. На будущий год в полном объеме будут также проведены работы в Беринговом море. В 2017 году съемки севернее Курил не было, в результате мы долго гадали, куда же ушла рыба, которой столько насчитали. А там было много восточнокамчатских лососей. Если бы исследования были полными, его было бы очень легко выделить. Но из-за финансовых проблем работы проводились в усеченном виде.

Важно, что летняя съемка проводится после того, как лососи прошли еще один мощный этап смертности – зимовку в океане. В этот период погибает в среднем 50% рыб. Потом, после того как мы выполнили учет в Курильском районе, еще примерно половина погибнет, когда будет идти к рекам. В частности, в результате выедания морскими млекопитающими. Экосистемную смертность учесть мы практически не можем – ориентируемся на среднемноголетние показатели. Но если численность морского зверя в Охотском море восстановилась, видимо, выедание существенно увеличилось. Насколько – мы пока сказать не можем.

– Ранее сообщалось о планах специалистов разных стран исследовать малоизученный, зимний период жизни красной рыбы в рамках Международного года лососей. Есть ли ясность, будет ли Россия участвовать в этих исследованиях?

– Большая съемка, о которой вы говорите, будет проводиться в 2019 году, Россия не планирует на два года вперед. Надеемся, что руководство решит поучаствовать в этой масштабной работе. Насколько мне известно, Канада уже выделила финансовые средства, американцы объявили, что выставят судно. От японцев, корейцев пока не слышал никакой информации. В мае в Хабаровске состоится сессия Комиссии по анадромным рыбам северной части Тихого океана (НПАФК) – видимо, все эти вопросы как раз и будут утрясаться.

– А вообще данных по зимовке лососей не хватает – я имею в виду и другие страны тоже?

– На практике отрывочные данные имеют только Россия и Япония. Остальные просто там не работают. Японцы ежегодно выполняют съемку по кете в южной части Берингова моря и в прилегающих океанских водах, стандартно 10 или 15 станций, после чего быстро из этих мест уходят. А мы работали в прикурильских водах несколько раз и даже ходили к американцам в район южнее Алеутских островов. То есть мы все-таки располагаем определенной информацией – а у других стран данных вообще нет. Между тем именно от того, сколько рыбы выживает в океане, во многом зависит, сколько мы поймаем на берегу. По зимнему периоду жизни лососей очень мало информации, поэтому, я думаю, все согласятся поработать на исследованиях. Если мы сообща возьмемся, сможем за месяц-полтора охватить весь район зимовки лососей. И получить информацию, которой никогда не имели.

Начальник экспедиции Артем Шейбак: Исследования на НИС «Профессор Кагановский проводились в два этапа. Сначала – с 1 октября по 10 октября включительно – мы занимались поисковыми работами на промысловых скоплениях скумбрии, дальневосточной сардины (иваси) в Южно-Курильском районе. Обследовалась практически вся подзона. Основные скопления были обнаружены в южной и юго-западной частях района. Проводились работы с воздуха, на борту самолета была оборудована летающая лаборатория, с хорошей видеоаппаратурой.

С 11 октября по 15 ноября проводился учет посткатадромных лососей. Погода благоприятствовала работам. В конце съемки выполнена суточная станция по четырем горизонтам, что позволяет обеспечить объективность данных.

Учтено 2,7 млрд экземпляров горбуши и практически 340 млн экземпляров кеты. Основным отличием от исследований прошлых лет (начиная с 2011 года) является высокий уровень численности поколения охотоморской горбуши, она встречалась практически на всей изученной акватории. При этом в восточной части моря горбуша формировала скопления высокой плотности. Численность покатников остальных видов лососей – нерки, кижуча и симы – была на уровне прошлых лет.

Маргарита КРЮЧКОВА, газета «Fishnews Дайджест»

Декабрь 2017 г.