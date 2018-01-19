ФАС рассказала о достижениях в рыбной отрасли

19 января 2018 года
Во Владивостоке 15 и 16 февраля пройдет научно-практическая конференция «Наука о море в интересах России». На ней, в частности, представят проект пятилетней программы исследований для рыбного хозяйства.
На севере Карелии планируется создать кластер по выращиванию и переработке мидий и водорослей. Инвестпроект стоимостью 21 млн рублей предполагает также строительство туристической инфраструктуры.
Правительство поддержало законопроект «О производстве органической продукции». Воспользоваться его возможностями, по замыслу разработчиков, смогут и предприятия в сфере аквакультуры.
18 января 2018 года
Организации Дальнего Востока активно откликнулись на возможности принять участие в IV Съезде работников рыбохозяйственного комплекса РФ. Важнейшее для отрасли мероприятие пройдет 27 февраля в Москве.
На заседании 18 января кабмин рассмотрит проект федерального закона «О производстве органической продукции». Предполагается создать систему определения таких товаров.
По итогам прошлого года предприятия Карелии выловили и вырастили 118 тыс. тонн рыбы. По данным республиканского минсельхоза, это лучшие показатели рыбной отрасли с 1992 г.
22 января 2018 года
Росрыболовство с 26 по 28 февраля проведет аукцион по продаже долей квот для промышленного и прибрежного рыболовства в Дальневосточном бассейне. На продажу выставят объемы палтусов, а также камбал и трески – всего 58 лотов.
Внесены изменения в правила рыболовства для Западного бассейна. Поправки касаются, в частности, оснащения флота ТСК, подачи судовых суточных донесений, а также сроков и орудий промысла в Новгородской области.
Япония планирует построить два новых патрульных судна и нанять дополнительных сотрудников рыбоохраны для защиты своих вод от браконьеров. Страну восходящего солнца беспокоит нелегальный промысел рыбаков Северной Кореи у банки Ямато.
За 2017 г. в режиме искусственного воспроизводства в водные объекты переселили 9 млрд 244 млн экземпляров молоди. При этом объем «компенсационных» выпусков по сравнению с 2016 г. вырос более чем в 2,5 раза.
В Еврейской автономной области таможенники и сотрудники ФСБ изъяли более 420 кг сушеного трепанга, следовавшего через границу. Вместе с деликатесом в пассажирском автобусе были спрятаны 30 мешков речного песка и изделия из черного металла и свинца.
19 января 2018 года
На этот раз в центре нашего внимания оказался новый приказ Минсельхоза по вопросам выбора вида рыболовства, поручения рабочей группы при Контрольном управлении президента и подготовка к Съезду работников рыбного хозяйства.
Во Владивостоке 15 и 16 февраля пройдет научно-практическая конференция «Наука о море в интересах России». На ней, в частности, представят проект пятилетней программы исследований для рыбного хозяйства.
Подготовку прогноза на лососевую путину рассмотрели специалисты Камчатского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Основной промысел в этом году должен развернуться на западном побережье полуострова.
Евросоюз разрабатывает новую стратегию борьбы с пластиковым мусором – одним из главных источников загрязнения Мирового океана. Планируется, что все такие отходы будут отправляться на переработку уже к 2030 г.
Парламентарии рекомендовали Минприроды найти общую позицию с научным сообществом по спискам «краснокнижных» животных и не затягивать с решением вопроса о спорных видах.