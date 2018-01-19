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У ФАС – свои «рецепты» по повышению доступности рыбы

ФАС рассказала о достижениях в рыбной отрасли

Антимонопольная служба разместила ролик, посвященный итогам работы ведомства в сфере природных ресурсов за 2017 г. В рыбной отрасли ФАС отметила выхода постановления об инвестиционных квотах.

«В сфере рыбохозяйственного комплекса необходимо выделить принятие важного документа – это постановление правительства, которое устанавливает новый вид квот – квоты на вылов водных биологических ресурсов под инвестиционные цели», - заявил начальник управления контроля строительства и природных ресурсов ФАС Олег Корнеев.

При подготовке постановлений об инвестквотах были учтены предложения антимонопольной службы, отметил руководитель управления. В этом году информация о начале проведения отбора инвестиционных проектов и соответствующей процедуре должна публиковаться на сайте www.torgi.gov.ru. Также своим достижением ФАС считает мораторий на заключение договора о закреплении доли квоты раньше 10 рабочих дней со дня подписания акта о закреплении. Это сделано для того, чтобы предприниматели могли обратиться за защитой своих прав, рассказал Олег Корнеев.

Как сообщает корреспондент Fishnews, среди результатов минувшего года в ФАС также назвали подготовку предложений по ограничению роста цен на рыбу – работа проведена по поручению президента. Для повышения доступности рыбных товаров ведомство предложило использовать альтернативные способы торговли (специализированные несетевые торговые объекты, ярмарки), развитие аквакультуры, снижение административных барьеров (например, внедрение электронных промысловых билетов).

Fishnews
НазадМетки: ФАСаквакультураправительство

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