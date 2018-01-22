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Об инициативе «одна река – один РПУ» говорят в основном в привязке к промыслу лососей

Регионы высказываются по поводу принципа «одна река – один участок»

К предложению объединять рыбопромысловые участки по принципу «одна река – один РПУ» в регионах Дальнего Востока отнеслись настороженно. Здесь нужно помнить о действующих договорах, специфике водных объектов, напоминают опрошенные эксперты.

Межведомственная рабочая группа, действующая при Контрольном управлении президента РФ, поручила изучить возможности объединения рыбопромысловых участков по принципу «одна река – один РПУ (хозяин)». При этом МРГ обратила внимание, что нужно всесторонне проработать вопрос, в том числе с учетом протяженности рек. Отмечена и важность просчета юридических и социально-экономических последствий.

На Камчатке, где на многих реках лососевый промысел осуществляет сразу несколько пользователей, к инициативе относятся настороженно. Задаются вопросом: не превратится ли это в очередной передел, ведь РПУ закреплены по действующим договорам.

В крае рассматривать внедрение принципа «одна река – один РПУ» можно только в отношении тех водных объектов, на которых сейчас участков нет, считает заместитель председателя Союза рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки Евгений Кабанов. При этом претендент должен иметь, с одной стороны, четкое представление о том, какие обязательства он на себя примет, прежде всего - по сохранению ресурса. С другой – какие возможности по получению товарного продукта у него появятся.

Зампред СРПК сообщил, что информация об итогах заседания межведомственной рабочей группы разослана членам союза для рассмотрения и подготовки предложений.

Пока непонятно, о каком принципе определения единственного пользователя идет речь, отметил президент Ассоциации рыбопромышленных организаций западного побережья Камчатки Алекс Раманаускас. Есть вопрос, каким образом будут компенсированы возможные потери пользователям, лишившимся РПУ, ведь они на протяжении многих лет вкладывались в переработку, охрану ресурса.

Возможно, подразумевается идея о том, чтобы на одной реке пользователи объединялись в ассоциацию, которая будет заниматься вопросами охраны, исследований, - в этом может быть рациональное зерно. Но если все сведется к переделу сфер влияния между пользователями, то, конечно, это будет для многих болезненным, полагает собеседник Fishnews. Решение должно быть очень взвешенным, ни в коем случае не должна пострадать экономика региона и люди в целом, считает руководитель ассоциации.

В Хабаровском крае – своя специфика. Достаточно назвать только Амур. Реки региона отличает большая протяженность, принцип «на одном водном объекте – один пользователь» более применим для коротких рек, впадающих в море, отметили в краевом комитете рыбного хозяйства. В регионе также напомнили о запрете на промысел тихоокеанских лососей в реках, впадающих в Амур, лиман, Сахалинский залив, Татарский пролив. Руководитель комитета Кирилл Фирсов отметил, что нельзя забывать об интересах традиционного рыболовства КМНС. Позиция направлена в Росрыболовство, сообщил он.

В Сахалинской области, как отметили представители отрасли, тема не столь актуальна. На тех реках, где сформированы РПУ, и сейчас принцип «одна река – один пользователь», рассказал президент областной ассоциации рыбопромышленников Максим Козлов. К тому же, в регионе преобладают морские участки.

Fishnews
НазадМетки: дальний востоккамчаткаросрыболовство

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