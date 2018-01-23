23 января 2018 года

Калининградский угорь ждет помощи от аквакультуры

Единственный способ увеличить запасы угря в Калининградской области - искусственное воспроизводство, считают в АтлантНИРО. Ученые разработали нормы выпуска молоди для озера Виштынецкого, Вислинского и Курсшкого заливов.

Биологическое обоснование приемной емкости угря в озере Виштынецком рассмотрели на ученом совете Атлантического НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Главный научный сотрудник лаборатории лиманов, доктор биологических наук Сергей Шибаев рассказал, что озеро является уникальным местом для обитания угря, имеет хорошую кормовую базу и возможности организации пастбищного рыбоводства. В 1970-е гг. официальный вылов угря в водоеме достигал 2 тонн.

Вернуться к советским планам

В 1979 - 1985 гг. на основании биологического обоснования, разработанного Калининградским техническим институтом рыбной промышленности и хозяйства (ныне Калининградский государственный технический университет, КГТУ) были проведены эксперименты по зарыблению Виштынецкого стекловидной личинкой угря. Таким образом предполагалось увеличить вылов до нескольких десятков тонн. Последующий мониторинг показал хорошую выживаемость и рост угря, однако из-за стагнации рыбной отрасли в годы перестройки эксперимент прервали.

Предложенное АтлантНИРО биологическое обоснование предусматривает возможность зарыбления водоема стекловидной личинкой (267 тыс. штук) или подращенной молодью угря (107 тыс. экземпляров). Затем предполагается организация мониторинга запасов угря, оценка его биологических параметров, выживаемости и промыслового возврата, сообщили Fishnews в пресс-службе института.

Заливам необходимо пополнение

Основными водоемами перспективного воспроизводства угря в Калининградской области можно считать Куршский и Вислинский заливы, отмечают в АтлантНИРО. По данным института, в 1980-е гг. суммарный вылов в заливах достигал 500 тонн, сейчас же в связи со слабым естественным воспроизводством и отсутствием искусственного пополнения запас многократно снизился. Единственным способом увеличения ресурсов угря является его искусственное воспроизводство, считают ученые. АтлантНИРО разработал материалы, обосновывающие объемы ежегодной приемной емкости для подращенной молоди угря в Вислинском и Куршском заливах в объемах 1,2 и 2,5 млн экземпляров соответственно.

Ученый совет решил повторно рассмотреть в ближайшее время вопрос о принятии нормативов по озеру Виштынецкому после уточнения ряда численных параметров, используемых для расчетов.

Fishnews