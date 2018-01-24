24 января 2018 года

Рыбаки отправляются в поход за мойвой

Предприятия Северного бассейна после двухлетнего моратория возобновят промысел мойвы – до конца марта им нужно освоить 80 тыс. тонн. Для координации промысла в Росрыболовстве создан штаб путины.

Промысел мойвы на Северном бассейне открывается с третьей декады января и продлится до конца марта. Первое заседание штаба мойвенной путины 23 января провел замруководителя Росрыболовства Петр Савчук. На этот год национальная квота России определена в размере 80 тыс. тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства.

По информации Баренцево-Беломорского теруправления, в район промысла уже прибыло одно судно и в ближайшее время ожидается подход еще двух. Начальником промрайона назначен ведущий специалист-эксперт отдела государственного портового контроля и сертификации водных биоресурсов ББТУ Владимир Красун. На путине будут работать научные наблюдатели.

На совещании отметили необходимость организации научного мониторинга за перемещением скоплений мойвы. Эти данные должны передаваться для выработки оперативных рекомендаций капитанам судов в экспедиции и другим пользователям, планирующим присоединиться к промыслу.

По прогнозу ПИНРО, предполагается два основных пути миграции мойвы. Первый – центральная часть Баренцева моря, начинать промысел рекомендуется именно с этого района. Второй путь – по западному желобу Баренцева моря с последующим переходом к берегам Норвегии. По мнению исследователей, скоплений мойвы в этом районе может быть намного больше, чем в центральном.

Петр Савчук также напомнил о соблюдении правил безопасности мореплавания. «Мы должны обсуждать и решать вопросы обеспечения безопасности, в том числе и на промысловых советах, ставить этот вопрос перед капитанами и судовладельцами и в оперативном порядке докладывать на штабе», – отметил замглавы Росрыболовства.

Fishnews