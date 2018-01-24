24 января 2018 года

Сахалинские рыбаки оценили плюсы консолидации

В состав Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области уже 55 участников, рассматриваются обращения о вступлении еще от нескольких предприятий. В особом приоритете у организации – прозрачная выработка общих решений, подчеркнул руководитель объединения Максим Козлов.

Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области была организована в прошлом году: решение о консолидации приняли два крупнейших объединения региона - Ассоциация рыбопромышленников Сахалина и Ассоциация «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области.

В 2017 г. члены ассоциации добыли 470 тыс. тонн водных биоресурсов, тогда как общий вылов по области – 706 тыс. тонн. По самому массовому объекту промысла на долю ассоциантов пришлось 72%. Предприятия также добывают перспективные объекты – дальневосточную сардину (иваси) и скумбрию (92%).

Перед собой ассоциация ставит несколько ключевых задач. Это содействие предприятиям в вопросах эффективного освоения и сохранения водных биоресурсов, борьба с избыточными административными барьерами.

«В нашей области большое количество предприятий, занимающихся промыслом и переработкой рыбы и морепродуктов. Условия, в которых работает отрасль, постоянно меняются - нельзя не учитывать изменения законодательства, состояние сырьевой базы. На Сахалине ежегодно кипят страсти вокруг лососевого ресурса. В такой ситуации внутри ассоциаций и союзов непросто прийти к консолидированному решению. Наша организация ставит перед собой задачу, чтобы позиция вырабатывалась прозрачно, чтобы все члены ассоциации знали, как родились те или иные решения, чтобы каждый мог выразить свою точку зрения», - заявил Fishnews Максим Козлов.

Сейчас объединение готовится к IV Всероссийскому съезду работников рыбного хозяйства. Уже проведены мероприятия по выдвижению делегатов: количество работающих – порядка 7 тыс. человек – позволяет направить 23 представителями. Рыбацкое сообщество Сахалинской области планирует принять активное участие в съезде, отметил президент ассоциации.

Fishnews