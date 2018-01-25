25 января 2018 года

Камчатка готовится к перезакреплению долей квот

Обеспечить успешное перезакрепление за предприятиями Камчатского края долей квот – основная задача на 2018 г., отмечает зампред правительства – министр рыбного хозяйства региона Владимир Галицын.

Закрепление долей квот на новый период – тема, по которой у предприятий возникает большое количество вопросов. Изменения закона о рыболовстве, принятые в 2016 г., предусматривают новую систему распределения квот, в частности не будет привычного разделения на промышленные и прибрежные квоты. Сейчас ожидается выход подзаконных актов по заключению договоров на новый период.

В Камчатском крае, где уловы в последние годы превышают 1 млн тонн, считают подготовку к перезакреплению долей квот безусловным приоритетом, отметил заместитель председателя правительства – министр рыбного хозяйства региона Владимир Галицын.

«Основная задача у нас, конечно, отработать в рамках новых требований законодательства заявительную кампанию по распределению долей квот на последующие 15 лет, для того чтобы обеспечить максимальное участие камчатских организаций с их объемами в промысле», – подчеркнул собеседник Fishnews.

Fishnews