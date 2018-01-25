Камчатка готовится к перезакреплению долей квот

25 января 2018 года
Два новых рыбоперерабатывающих завода на северо-восточном побережье Камчатки построили и подготовили к приемке сырца инженеры ООО «Технологическое оборудование». Сейчас компания готовится к решению задачи повышенной сложности – монтажу первого в крае завода глубокой переработки рыбы.
Госдума приняла в первом чтении законопроект о включении предприятий аквакультуры в программу господдержки в сфере сельскохозяйственного страхования.
Правительство утвердило правила распределения квот вылова в российской экономзоне для иностранных государств. Рекомендации здесь будет готовить специальная межведомственная рабочая группа.
24 января 2018 года
Минприроды предложило ставки оплаты за земли лесного фонда, используемые для рыбоводства. В ГКО «Росрыбхоз» эти расценки считают не слишком обременительными.
Ведомства обсудили основные вопросы, возникшие при рассмотрении проекта постановления о предоставлении инвестиционных квот по крабу. После завершающего согласования документ должен отправиться в правительство.
Правительство РФ исключило рыбную продукцию из сферы действия постановления от 1 декабря 2009 г. № 982: теперь для рыбы есть специальный технический регламент Евразийского экономического союза.
25 января 2018 года
На Сахалине суд вынес решение о конфискации краболовной шхуны. По данным погрануправления, экипаж судна отключал ТСК, давал ложные ответы на запросы российских властей, а в порту Японии предъявлял поддельные регистровые документы.
Два новых рыбоперерабатывающих завода на северо-восточном побережье Камчатки построили и подготовили к приемке сырца инженеры ООО «Технологическое оборудование». Сейчас компания готовится к решению задачи повышенной сложности – монтажу первого в крае завода глубокой переработки рыбы.
Специалисты ТИНРО-Центра предлагают включить двустворчатых моллюсков панопу японскую и зирфею Пилсбри в список «одуемых» и установить для них промысловые объемы. В институте подготовили соответствующее биообоснование.
Госдума приняла в первом чтении законопроект о включении предприятий аквакультуры в программу господдержки в сфере сельскохозяйственного страхования.
Правительство утвердило правила распределения квот вылова в российской экономзоне для иностранных государств. Рекомендации здесь будет готовить специальная межведомственная рабочая группа.
Рыбохозяйственные предприятия вышли на первые позиции в ежегодном конкурсе РСПП «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность – 2017». Компания «Океанрыбфлот» одержала победу в номинации «За динамичное развитие бизнеса», «Гидрострой» – в номинации «За вклад в социальное развитие территорий».
Около 2 тыс. особей гребешка собрали двое браконьеров в Приморье к тому моменту, как их задержали полицейские. Для незаконного промысла использовали водолазное снаряжение и моторную лодку.
24 января 2018 года
Минприроды предложило ставки оплаты за земли лесного фонда, используемые для рыбоводства. В ГКО «Росрыбхоз» эти расценки считают не слишком обременительными.
Ведомства обсудили основные вопросы, возникшие при рассмотрении проекта постановления о предоставлении инвестиционных квот по крабу. После завершающего согласования документ должен отправиться в правительство.
Министерство транспорта утвердило Перечень объектов инфраструктуры морского порта. Принятие такого списка предусмотрено обновленным законодательством.