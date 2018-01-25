25 января 2018 года

«Технологическое оборудование» берет курс на глубокую переработку рыбы

Два новых рыбоперерабатывающих завода на северо-восточном побережье Камчатки построили и подготовили к приемке сырца инженеры ООО «Технологическое оборудование». Сейчас компания готовится к решению задачи повышенной сложности – монтажу первого в крае завода глубокой переработки рыбы.

Одним из проектов «Технологического оборудования» в Карагинском районе стало восстановление рыбокомбината в поселке Тымлат. Второй завод возведен в 100 км севернее, близ устья реки Кичига, – практически в голой тундре, на месте заброшенного несколько десятилетий назад села Красное.

Выбор места для строительства объясняется близостью к местам промысла. В то же время отдаленность этих мест привела к вполне понятным сложностям логистического характера при монтаже заводов: «Построить корпус завода и произвести монтаж оборудования необходимо было в очень сжатые сроки, – рассказал Fishnews технический директор ООО «Технологическое оборудование» Михаил Готшлак. – Сезон у них короткий – 3-4 месяца, северный завоз начинается в мае. Причем можно несколько недель простоять на рейде, не имея возможности сгрузить материалы и оборудование на берег из-за ледового припая. Такие случаи уже были».

Помимо замороженной рыбы первичной переработки заводы будут вырабатывать несколько видов икры: пробойную и мороженую в ястыке. Каждый из заводов способен перерабатывать до 300-350 тонн рыбы и порядка 20 тонн икры в сутки. Проекты предполагают возможность дальнейшего технологического развития производства до уровня глубокой переработки: предусмотрены места и выходы инженерных коммуникаций для установки и подключения дополнительного оборудования: филетировщиков, скиннеров и линий воздушной заморозки.

Компания «Технологическое оборудование» ежегодно вводит в строй до трех рыбоперерабатывающих заводов, на Камчатке, Курилах, Сахалине, в Хабаровском крае и Магаданской области.

«Мы сопровождаем проекты от концепта до начала работы на рыбе, – рассказывает Михаил Готшалк. – Обычно заказчик в общих чертах описывает нам то, что он хочет. Ему просто нужно высказать свою идею. Далее мы сами пишем техзадание. После его согласования делаем эскиз и формулируем технологическую схему будущего производства. И когда после обсуждения с заказчиком приходим к общему пониманию, изготавливаем чертежи будущего завода».

Если строительство заводов первичной переработки рыбы, таких, как на Кичиге и в Тымлате, для компании – дело совершенно привычное, то бывают задания и повышенной сложности. Так, сейчас компания готовится к монтажу завода глубокой переработки рыбы в селе Ивашка того же Карагинского района (запуск намечен на 2019 г.). Это первое предприятие такого рода для Камчатки.

Глубокая переработка требует достаточно большого штата сотрудников, в том числе и дорогостоящих узконаправленных специалистов. С учетом стоимости авиабилетов, зарплат и т.д. себестоимость продукции глубокой переработки будет довольно высокой. Проще произвести первичную переработку рыбы на Камчатке и вывезти ее в другой регион, где после дефростации уже производить более технологичную продукцию.

Но заказчик строительства в Ивашке решил пойти против правил: уникальный проект нацелен на то, чтобы сократить срок производства филе и многократно улучшить вкусовые качества готовой продукции за счет метода переработки первого цикла заморозки. Вкусовые качества такой продукции, безусловно, будут на порядок выше того, что представлено на рынке сейчас, и как поведет себя потребитель, пока не понятно. Кроме того, на такой товар пока нет сформировавшейся цены. Риски и опасения, безусловно, есть, но высокое качество и безупречный вкус рыбы, переработанной таким нестандартным на текущий момент способом, может со временем просто взломать рынок. За такими проектами будущее, уверены в компании «Технологическое оборудование», и тем интереснее такой проект реализовывать уже сейчас.

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