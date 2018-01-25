Новости
Тымлатский рыбокомбинат после восстановления готов к переработке рыбы и икры

«Технологическое оборудование» берет курс на глубокую переработку рыбы

Два новых рыбоперерабатывающих завода на северо-восточном побережье Камчатки построили и подготовили к приемке сырца инженеры ООО «Технологическое оборудование». Сейчас компания готовится к решению задачи повышенной сложности – монтажу первого в крае завода глубокой переработки рыбы.

Одним из проектов «Технологического оборудования» в Карагинском районе стало восстановление рыбокомбината в поселке Тымлат. Второй завод возведен в 100 км севернее, близ устья реки Кичига, – практически в голой тундре, на месте заброшенного несколько десятилетий назад села Красное.

Выбор места для строительства объясняется близостью к местам промысла. В то же время отдаленность этих мест привела к вполне понятным сложностям логистического характера при монтаже заводов: «Построить корпус завода и произвести монтаж оборудования необходимо было в очень сжатые сроки, – рассказал Fishnews технический директор ООО «Технологическое оборудование» Михаил Готшлак. – Сезон у них короткий – 3-4 месяца, северный завоз начинается в мае. Причем можно несколько недель простоять на рейде, не имея возможности сгрузить материалы и оборудование на берег из-за ледового припая. Такие случаи уже были».

Помимо замороженной рыбы первичной переработки заводы будут вырабатывать несколько видов икры: пробойную и мороженую в ястыке. Каждый из заводов способен перерабатывать до 300-350 тонн рыбы и порядка 20 тонн икры в сутки. Проекты предполагают возможность дальнейшего технологического развития производства до уровня глубокой переработки: предусмотрены места и выходы инженерных коммуникаций для установки и подключения дополнительного оборудования: филетировщиков, скиннеров и линий воздушной заморозки.

Компания «Технологическое оборудование» ежегодно вводит в строй до трех рыбоперерабатывающих заводов, на Камчатке, Курилах, Сахалине, в Хабаровском крае и Магаданской области.

«Мы сопровождаем проекты от концепта до начала работы на рыбе, – рассказывает Михаил Готшалк. – Обычно заказчик в общих чертах описывает нам то, что он хочет. Ему просто нужно высказать свою идею. Далее мы сами пишем техзадание. После его согласования делаем эскиз и формулируем технологическую схему будущего производства. И когда после обсуждения с заказчиком приходим к общему пониманию, изготавливаем чертежи будущего завода».

Если строительство заводов первичной переработки рыбы, таких, как на Кичиге и в Тымлате, для компании – дело совершенно привычное, то бывают задания и повышенной сложности. Так, сейчас компания готовится к монтажу завода глубокой переработки рыбы в селе Ивашка того же Карагинского района (запуск намечен на 2019 г.). Это первое предприятие такого рода для Камчатки.

Глубокая переработка требует достаточно большого штата сотрудников, в том числе и дорогостоящих узконаправленных специалистов. С учетом стоимости авиабилетов, зарплат и т.д. себестоимость продукции глубокой переработки будет довольно высокой. Проще произвести первичную переработку рыбы на Камчатке и вывезти ее в другой регион, где после дефростации уже производить более технологичную продукцию.

Но заказчик строительства в Ивашке решил пойти против правил: уникальный проект нацелен на то, чтобы сократить срок производства филе и многократно улучшить вкусовые качества готовой продукции за счет метода переработки первого цикла заморозки. Вкусовые качества такой продукции, безусловно, будут на порядок выше того, что представлено на рынке сейчас, и как поведет себя потребитель, пока не понятно. Кроме того, на такой товар пока нет сформировавшейся цены. Риски и опасения, безусловно, есть, но высокое качество и безупречный вкус рыбы, переработанной таким нестандартным на текущий момент способом, может со временем просто взломать рынок. За такими проектами будущее, уверены в компании «Технологическое оборудование», и тем интереснее такой проект реализовывать уже сейчас.

Полный текст читайте в рубрике «Крупный план» на сайте Fishnews.

На правах рекламы

  • Тымлатский рыбокомбинат после восстановления готов к переработке рыбы и икры
  • Ежегодно ООО «Технологическое оборудование» вводит в строй на Дальнем Востоке до трех рыбоперерабатывающих заводов
  • Ежегодно ООО «Технологическое оборудование» вводит в строй на Дальнем Востоке до трех рыбоперерабатывающих заводов
    •
    НазадМетки: икракамчаткамагаданская областьсахалин

    Похожие новости

    25 января 2018 года

    «Многоликих» нарушителей оштрафовали и лишили шхуны

    На Сахалине суд вынес решение о конфискации краболовной шхуны. По данным погрануправления, экипаж судна отключал ТСК, давал ложные ответы на запросы российских властей, а в порту Японии предъявлял поддельные регистровые документы.

    Карп получит льготную страховку

    Госдума приняла в первом чтении законопроект о включении предприятий аквакультуры в программу господдержки в сфере сельскохозяйственного страхования.

    Камчатка готовится к перезакреплению долей квот

    Обеспечить успешное перезакрепление за предприятиями Камчатского края долей квот – основная задача на 2018 г., отмечает зампред правительства – министр рыбного хозяйства региона Владимир Галицын.

    24 января 2018 года

    Почем лес для рыбовода

    Минприроды предложило ставки оплаты за земли лесного фонда, используемые для рыбоводства. В ГКО «Росрыбхоз» эти расценки считают не слишком обременительными.

    Сахалинские рыбаки оценили плюсы консолидации

    В состав Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области уже 55 участников, рассматриваются обращения о вступлении еще от нескольких предприятий. В особом приоритете у организации – прозрачная выработка общих решений, подчеркнул руководитель объединения Максим Козлов.

    На Сахалине определят лучших рыболовов

    Началась подготовка к традиционным рыбацким состязаниям «Сахалинский лед». Они пройдут 9 марта на прежнем месте - в устье реки Найбы, организаторы ожидают несколько тысяч участников.

    Лента новостей

    25 января 2018 года

    «Многоликих» нарушителей оштрафовали и лишили шхуны

    На Сахалине суд вынес решение о конфискации краболовной шхуны. По данным погрануправления, экипаж судна отключал ТСК, давал ложные ответы на запросы российских властей, а в порту Японии предъявлял поддельные регистровые документы.

    Ученые рекомендуют ввести в промысел новых моллюсков

    Специалисты ТИНРО-Центра предлагают включить двустворчатых моллюсков панопу японскую и зирфею Пилсбри в список «одуемых» и установить для них промысловые объемы. В институте подготовили соответствующее биообоснование.

    Карп получит льготную страховку

    Госдума приняла в первом чтении законопроект о включении предприятий аквакультуры в программу господдержки в сфере сельскохозяйственного страхования.

    Иностранцам будут выделять квоты особым порядком

    Правительство утвердило правила распределения квот вылова в российской экономзоне для иностранных государств. Рекомендации здесь будет готовить специальная межведомственная рабочая группа.

    Камчатка готовится к перезакреплению долей квот

    Обеспечить успешное перезакрепление за предприятиями Камчатского края долей квот – основная задача на 2018 г., отмечает зампред правительства – министр рыбного хозяйства региона Владимир Галицын.

    «Гидрострой» и «Океанрыбфлот» стали победителями конкурса РСПП

    Рыбохозяйственные предприятия вышли на первые позиции в ежегодном конкурсе РСПП «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность – 2017». Компания «Океанрыбфлот» одержала победу в номинации «За динамичное развитие бизнеса», «Гидрострой» – в номинации «За вклад в социальное развитие территорий».

    Нелегальный гребешок не добрался до рынка

    Около 2 тыс. особей гребешка собрали двое браконьеров в Приморье к тому моменту, как их задержали полицейские. Для незаконного промысла использовали водолазное снаряжение и моторную лодку.

    24 января 2018 года

    Почем лес для рыбовода

    Минприроды предложило ставки оплаты за земли лесного фонда, используемые для рыбоводства. В ГКО «Росрыбхоз» эти расценки считают не слишком обременительными.

    Подготовка крабовых инвестквот идет своим чередом

    Ведомства обсудили основные вопросы, возникшие при рассмотрении проекта постановления о предоставлении инвестиционных квот по крабу. После завершающего согласования документ должен отправиться в правительство.

    Минтранс определился с инфраструктурой портов

    Министерство транспорта утвердило Перечень объектов инфраструктуры морского порта. Принятие такого списка предусмотрено обновленным законодательством.

    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Какие изменения законодательства вызывают у вас больше всего вопросов?

    От первого лица

    Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ

    Президент ВАРПЭ

    Герман ЗВЕРЕВ

    Рыбной отрасли грозит рецидив «аукционной лихорадки»?

    Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

    Губернатор Хабаровского края

    Вячеслав ШПОРТ

    Хабаровский край продолжает реализацию проектов в рыбной отрасли

    Все материалы

    Интервью

    Генеральный директор АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом» Сергей ЛЕЛЮХИН

    Генеральный директор АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом»

    Сергей ЛЕЛЮХИН

    Российская рыбная биржа обретает прописку и международное имя

    Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл КОЛОНЧИН

    Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии

    Кирилл КОЛОНЧИН

    Без промразведки стратегических целей не достичь

    Заместитель председателя НО «Дальневосточный Союз предприятий марикультуры» Роман ВИТЯЗЕВ

    Заместитель председателя НО «Дальневосточный Союз предприятий марикультуры»

    Роман ВИТЯЗЕВ

    Атака на марифермеров Приморья – банальный передел рынка

    Заместитель директора ТИНРО-Центра Игорь МЕЛЬНИКОВ

    Заместитель директора ТИНРО-Центра

    Игорь МЕЛЬНИКОВ

    Горбуша показала интересный результат

    Все интервью

    Личное мнение

    К.т.н., доцент, завкафедрой «Безопасность жизнедеятельности и право» Дальрыбвтуза Игорь КИМ

    К.т.н., доцент, завкафедрой «Безопасность жизнедеятельности и право» Дальрыбвтуза

    Игорь КИМ

    Подготовка кадров для современной рыбопереработки

    Директор программы по устойчивому морскому рыболовству WWF России Андрей ВИННИКОВ

    Директор программы по устойчивому морскому рыболовству WWF России

    Андрей ВИННИКОВ

    Необходимо повышать экологическое самосознание населения

    Все материалы

    Крупным планом

    Тымлатский рыбокомбинат после восстановления готов к переработке рыбы и икры

    «Технологическое оборудование» берет курс на глубокую переработку рыбы

    Самой крупной производственной площадкой корпорации Moon Tech является завод в городе Янтай (Китай). Оборот предприятия – около 1 млрд долларов в год

    MOON TECH: новое имя – знакомые технологии

    Крабовая продукция на прилавке

    О квотах, портах и крабе

    Судну «Ковда» предстоит стоять у причала еще семь месяцев до начала промысла гребешка

    Мурманский гребешок не угодил науке

    Все материалы

    События

    Российский объединенный стенд на рыбохозяйственной выставке в Циндао China Fisheries and Seafood Expo-2017

    Выставка в Циндао: новые тенденции на рыбном рынке

    В салоне «Рыбпромресурс» акцент был сделан на производителей холодильного оборудования. Фото пресс-службы «Экспоцентра»

    «Агропродмаш-2017» подвел впечатляющие итоги

    Все события

    Продвигая рыбу: Кухня против школы

    Кухня против школы. Шашки

    Шашки. Видео-рецепт

    Корейский салат с кальмарами

    Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

    Все материалы

    Выставки

    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2018 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.