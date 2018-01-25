25 января 2018 года

Общественных инспекторов подготовят в помощь рыбоохране и науке

Профилактика браконьерства и подготовка общественных инспекторов-наблюдателей вошли в план работы Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Хабаровского края и Амурского бассейна на 2018 г.

По оценкам самих рыбопромышленников, входящих в АРПА, за 2017 г. из-за браконьерства Хабаровский край фактически недополучил более десятка тысяч тонн рыбы, объем нелегальной заготовки икры – сотни, если не тысячи, тонн. Свои рекомендации по оптимизации рыбоохранных мероприятий в текущем году ассоциация направила в Амурское территориальное управление Росрыболовства. Среди ключевых направлений, по мнению объединения, должны быть охрана нерестилищ (создание оптимальных условий для производителей лососевых) и профилактика нарушений правил рыболовства, сообщил Fishnews заместитель председателя Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Хабаровского края и Амурского бассейна Владимир Палюх.

«На наш взгляд, задача должна ставиться в первую очередь не поймать и наказать нарушителя, а не допустить самого нарушения», – рассказал представитель объединения. Для этого, помимо содействия работе рыбинспекторов и правоохранителей, организации мобильных постов на воде, члены АРПА намерены больше внимания уделить разъяснительной работе среди населения: через СМИ, информационные листовки, аншлаги и т.п.

Кроме того, рыбопромышленники предложили в этом году сделать упор на охрану нерестилищ. «Усиление работы по основным руслам рек, на наш взгляд, повлечет вытеснение браконьеров на нерестилища, что может нанести еще больший вред. Поэтому работа должна быть комплексной, не только по одному из направлений», - отметил Владимир Палюх. Конечной целью должно ставиться не просто восполнение, а прирост ресурса, считают в АРПА. «В рамках работы в этом направлении мы заключили договор с ХфТИНРО на определение основных нерестилищ на Амуре, в том числе для планирования рыбоохранных мероприятий. Важно дать лососю возможность отнереститься в естественных условиях и обеспечить заполнение лососевых рыбоводных заводов», – отметил заместитель председателя ассоциации.

Ситуация прошлого года, по его словам, указала и на недостаточный контроль на рыбопромысловых участках, как для КМНС, так и для спортивно-любительского рыболовства, что также приводит к переловам лосося. «Мы могли бы ресурсом общественников помочь инспекторам усилить эти направления. Одновременно повышать «самоконтроль» – следить за тем, как осуществляется вылов на РПУ друг друга», – добавил Владимир Палюх.

Также в 2018 г. рыбопромышленники планируют усилить обеспечение мобильных постов, провести ревизию и ремонт ранее приобретенной техники, средств связи и наблюдения. Больше внимание будет уделено подготовке общественных инспекторов, которые должны взять на себя дополнительные функции. «В предстоящую путину планируем задействовать порядка 170 общественников (в прошлом году было около 85 человек). Принято решение уже сейчас начать подготовку старших постов. Кроме того, мы предложили Хабаровскому филиалу ТИНРО-Центра обучить наших сотрудников методикам научного наблюдения, чтобы информация от них могла использоваться отраслевой наукой для составления прогнозов», – сообщил заместитель председателя Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Хабаровского края и Амурского бассейна.

Помимо этого, предприятия АРПА выразили готовность оказывать помощь в хранении изъятых правоохранителями орудий лова и транспортных средств у нарушителей до принятия решения о конфискации.

Fishnews