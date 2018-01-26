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Производство консервов на рыбокомбинате «Островной» Фото пресс-службы компании

«Островной» официально станет резидентом ТОР

Рыбокомбинат «Островной» станет первым резидентом ТОР «Курилы». Корпорация развития Дальнего Востока поддержала проект компании по созданию высокотехнологичного комплекса.

Напомним, что именно «Островной» изначально заявил о готовности реализовать проект в рамках территории опережающего развития на Курилах. Постановление о создании новой ТОР правительство выпустило в августе 2017 г.

Как сообщили Fishnews в пресс-центре Минвостокразвития, к настоящему времени комиссия Корпорации развитии Дальнего Востока рассмотрела проект «Островного». Принято решение о возможности заключения с компанией соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности.

Строительство комплекса по производству высококачественной рыбной продукции на острове Шикотан стартует уже в этом году. В рамках проекта планируется установка самого современного высокотехнологического оборудования для глубокой переработки водных биоресурсов. А к 2020 г. компания намерена поэтапно обеспечить выпуск рыбных консервов, свежемороженой рыбы и филе, а также рыбной муки и жира в объемах до 252 000 тонн ежегодно.

Поставляться продукция будет как на российский рынок, так и в другие страны АТР. Ввод новых производственных объектов позволит создать 700 дополнительных рабочих мест.

Производство будет размещено в Южно-Курильском городском округе Сахалинской области. Рыбокомбинат «Островной» станет якорным резидентом новой ТОСЭР.

Fishnews
НазадМетки: дальний востокправительство

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