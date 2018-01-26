«Островной» официально станет резидентом ТОР

26 января 2018 года
Проверки соблюдения норм безопасности непосредственно в районе промысла помогут снизить количество морских ЧП, полагает президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.
В столице продолжается работа по вопросам распределения инвестквот. После того как межведомственная рабочая группа завершит свою часть процесса, к рассмотрению документов от заявителей приступит специальная комиссия.
В госпрограмме «Развитие рыбохозяйственного комплекса» скорректируют показатели и увеличат финансирование основных направлений, сообщает Росрыболовство. Планируется продолжить работу по реконструкции порта на Камчатке, начать постройку селекционно-племенного центра в Карелии.
Правительство Камчатки утвердило стратегию социально-экономического развития края до 2030 г. Отдельное внимание в документе посвящено рыбохозяйственному комплексу.
Мексика в последние годы предпринимает экстраординарные меры для защиты морских обитателей от браконьеров. Однако рыбаки и наркокартели, причастные к ННН-промыслу, оказывают сопротивление.
25 января 2018 года
Госдума приняла в первом чтении законопроект о включении предприятий аквакультуры в программу господдержки в сфере сельскохозяйственного страхования.
26 января 2018 года
Проверки соблюдения норм безопасности непосредственно в районе промысла помогут снизить количество морских ЧП, полагает президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.
В столице продолжается работа по вопросам распределения инвестквот. После того как межведомственная рабочая группа завершит свою часть процесса, к рассмотрению документов от заявителей приступит специальная комиссия.
Привлечь больше участников товарных рынков к биржевой торговле можно за счет налоговых и таможенных преференций, а также конкурентной цены и эффекта демонополизации, считает глава ФАС Игорь Артемьев.
Одна из крупнейших рыбопромышленных компаний – «Океанрыбфлот» – выдвинула для участия во Всероссийском съезде работников рыбного хозяйства 12 делегатов. Среди них не только руководство и сотрудники предприятия, но и губернатор Камчатки Владимир Илюхин и президент ВАРПЭ Герман Зверев.
В госпрограмме «Развитие рыбохозяйственного комплекса» скорректируют показатели и увеличат финансирование основных направлений, сообщает Росрыболовство. Планируется продолжить работу по реконструкции порта на Камчатке, начать постройку селекционно-племенного центра в Карелии.
Об итогах работы отрасли рассказали в Северо-Западном теруправлении Росрыболовства. В ведомстве отметили активное развитие товарной аквакультуры. Ожидается, что в 2018 г. объемы выращивания достигнут 40 тыс. тонн.
Правительство Камчатки утвердило стратегию социально-экономического развития края до 2030 г. Отдельное внимание в документе посвящено рыбохозяйственному комплексу.
Мексика в последние годы предпринимает экстраординарные меры для защиты морских обитателей от браконьеров. Однако рыбаки и наркокартели, причастные к ННН-промыслу, оказывают сопротивление.
25 января 2018 года
Какие вопросы важно поднять на Всероссийском съезде рыбаков, обсудили на собрании членов Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья. АРПП планирует направить на важнейшее для отрасли мероприятие более 20 делегатов.
Профилактика браконьерства и подготовка общественных инспекторов-наблюдателей вошли в план работы Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Хабаровского края и Амурского бассейна на 2018 г.