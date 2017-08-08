08 августа 2017 года

«Островной» может создать основу для новой ТОР

Развитие рыбопереработки на острове Шикотан планируют простимулировать созданием ТОР «Южные Курилы» и другими мерами поддержки. Ими собирается воспользоваться комбинат «Островной».

Новая территория опережающего социально-экономического развития – «Южные Курилы» – может появиться на Дальнем Востоке. Первым заявителем на вступление в ТОСЭР стал рыбоперерабатывающий комплекс «Островной». Предприятие реализует инвестиционный проект по созданию высокотехнологичного безотходного производства с оборотом до 1,5 млрд рублей в год.

На заседании, которое в июле провел в Южно-Сахалинске заместитель председателя правительства – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, были приняты решения по развитию «Островного» и рыбопереработки региона в целом.

Во-первых, речь идет о начале строительства подводной волоконно-оптической линии Южно-Сахалинск – Курильск (Итуруп) – Южно-Курильск (Кунашир) – Крабозаводское (Шикотан). Таким образом планируется обеспечить жителей Курил качественной связью и интернетом, которые пока не выдерживают никакой критики. Проект был включен в федеральную целевую программу «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016-2025 гг.». Определены направления для работы.

Во-вторых, решено открыть в селе Малокурильском на Шикотане пункт пропуска, включающий подразделения органов пограничного, таможенного и ветеринарного контроля. Как рассказал Fishnews генеральный директор «Островного» Михаил Зайцев, этот шаг имеет принципиальное значение.

«К сожалению, в середине 1990-х с Шикотана ушла государственная инфраструктура, что стало огромным препятствием для развития бизнеса, - отметил руководитель компании. - До смешного доходило: единственный ветврач на острове, – и та в декретном отпуске. Ни представителей Россельхознадзора, ни таможни. Все вопросы с оформлением рыбопродукции решались через Курильск либо через Южно-Курильск. Даже чтобы доставить на Шикотан сельдь, выловленную в Охотском, то есть внутреннем, море, за 12-мильной зоной, судну нужно было зайти в Курильск или Южно-Курильск, оформиться, и потом только следовать дальше. А это потери времени и денег».

Третье решение, принятое на заседании, направлено на расширение сырьевой базы рыбокомбината. В частности, планируется разрешить добычу водорослей и сбор их штормовых выбросов на территории заказника «Малые Курилы». Также будет проработан вопрос об изменении статуса заказника с федерального на региональный.

«Мы расширяем ассортимент продукции, начали делать консервы из морской капусты, – сообщил гендиректор «Островного». – Объем возможного вылова ламинарии в Южно-Курильской зоне составляет порядка 96 тыс. тонн, а в урожайные годы он повышался до 160 тыс. тонн. Однако основные районы промысла с 2009 года закрыты заказником «Малые Курилы». Поэтому сырьевой вопрос для нас остается очень острым».

Кроме того, Минтрансу и областному правительству поручили разработать механизм финансирования подъема и утилизации затонувших судов в акваториях Курильских островов и Сахалина. Таким образом предполагается решить как денежные, так и правовые проблемы. Сейчас местные власти зачастую не имеют средств на подъем судов, а коммерческие структуры рискуют попасть за это под статью Уголовного кодекса о самоуправстве.

Fishnews