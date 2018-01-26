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Поисковая операция. Фото пресс-службы ГУ МЧС по Приморскому краю

Ситуация с «Востоком» вновь обострила вопросы безопасности

Проверки соблюдения норм безопасности непосредственно в районе промысла помогут снизить количество морских ЧП, полагает президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

Ситуация с судном «Восток», пропавшим в Японском море, вновь привлекла внимание общества к вопросам безопасности мореплавания.

«К сожалению, получается, что из год в год у нас на море возникают чрезвычайные ситуации. Нередко они заканчиваются трагедиями, – отметил Максим Козлов. – Притом что суда, преимущественно, эксплуатируются и поддерживаются в нормальном состоянии. Сейчас Росрыболовство разрабатывает нормативный документ о проведении проверок судов рыбопромыслового флота на предмет обеспечения безопасности непосредственно в районе лова (проект размещен на сайте regulation.gov.ru). Предполагается, что эти меры помогут повысить безопасность мореплавания».

Как подчеркнул руководитель Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области, полностью исключить чрезвычайные ситуации в море невозможно. «Рыбацкая профессия – сложный и опасный труд, и обстоятельства могут сложиться так, что даже предприняв все возможные меры для предотвращения аварийной ситуации, избежать ее не удается, – комментирует собеседник Fishnews. – Хочется надеяться, что взаимодействие государственных органов и судовладельцев, а также введение в строй современных судов позволит снизить количество ЧП. Но все равно, повторюсь, полностью исключить их невозможно, море есть море».

По данным департамента гражданской защиты Приморского края, аварийный радиобуй рыболовного морозильного сейнера «Восток» сработал 25 января в 5:01 утра по местному времени. Судно тогда находилось в нейтральных водах Японского моря в 50-70 милях от порта Посьет (юг Приморского края). Связь с «Востоком» установить не удалось.

По информации пресс-службы правительства Сахалинской области, на борту «Востока» находилось 20 членов экипажа, из которых, по предварительным данным, 13 - жители островного региона, остальные - уроженцы Приморского края, Челябинской и Свердловской областей, Оренбурга, Запорожья, Молдавии и Азербайджана.

В пресс-службе Росрыболовства отметили, со ссылкой на судовладельца, что после захода в порт Тонхе (Республика Корея), РОМС «Восток» без груза на борту следовал в район промысла. Судно приписано к порту Невельск, судовладелец – ООО «ДВ-Флот». Водоизмещение – 660 тонн. Валовая вместимость – 489 тонн. По данным СМИ, возраст судна – 32 года, место постройки – Корея.

Была развернута операция по поиску судна при неблагоприятных погодных условиях (высота волны – 5 м, ветер северо-западный - 15-20 м/с) и действующем штормовом предупреждении по обледенению судов. Глубина моря в районе поиска – около 3000 м. По данным на утро 26 января, к поисково-спасательным работам привлечены три морских и пять воздушных судов. По сообщению пресс-службы ГУ МЧС по Приморскому краю, во время поисковых работ в районе происшествия были обнаружены 2 спасательных жилета и бытовой мусор.

Пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России сообщила о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Fishnews
НазадМетки: кореяправительстворосрыболовствоуголовное дело

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