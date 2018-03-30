29 марта 2018 года

Астраханская область готовится к масштабному «лечению» Волги

На оздоровление Волги в Астраханской области планируют потратить 98 млрд рублей из различных источников. Один из региональных проектов предусматривает очистку рек и других водных объектов, дноуглубление каналов-рыбоходов в уникальной Волго-Ахтубинской пойме.

От федерального проекта к региональным

Паспорт приоритетного проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги» президиум профильного совета при президенте РФ утвердил в августе. Основная цель – улучшить экологическую ситуацию в бассейне Волги. Реализация проекта запланирована до конца 2025 г. Положительного результата предполагается добиться за счет сокращения не менее чем на 80% сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты Волжского бассейна и мероприятий по оздоровлению уникальной Волго-Ахтубинской поймы.

Работа будет осуществляться через региональные проекты. Их, в частности, защитила в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ Астраханская область. На оздоровление Волги в регионе предполагается потратить 98 млрд рублей из федерального и областного бюджетов и внебюджетных источников, сообщили Fishnews в пресс-службе главы региона.

Деньги уже пошли

Руководитель региональной службы природопользования и охраны окружающей среды Игорь Краснов рассказал, что работа будет идти по четырем направлениям. Самый затратный проект – на 66 млрд рублей – строительство локальных очистных сооружений и ливнево-дренажных систем в областном и районных центрах и крупных населенных пунктах. На 2019 г. запланирована подготовка проектно-сметной документации по Астрахани.

Кроме того, в планы оздоровления дельты Волги входит ликвидация объектов, негативно влияющих на реку. Это Соколовские нефтяные ямы в районе села Ассадулаево в Приволжском районе, нефтяные ямы возле рабочего поселка Ильинки в Икрянинском районе, иловые карты «Астрводоканала» в областном центре.

По третьему направлению – «Сохранение уникальной системы Волго-Ахтубинской поймы» – предусмотрена расчистка водных объектов (в том числе реки Ахтубы), западно-подстепных ильменей, строительство гидротехнических сооружений, реконструкция насосных станций. Также будут проводиться дноуглубление каналов-рыбоходов, подъем затонувших судов и мониторинг рек, притоков, озер.

«Финансирование проектов, запланированных на этот год, уже началось, – сообщил Игорь Краснов. – Скоро специалисты приступят к расчистке реки Царев. Затем начнется реконструкция водных трактов, строительство шлюзов-регуляторов в зоне западных подстепных ильменей в Наримановском, Икрянинском и Лиманском районах. В этом же году будет проведено дноуглубление трех каналов-рыбоходов в Камызякском районе – Гандуринского, Никитинского и Горного».

Fishnews