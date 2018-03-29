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Соглашение о намерениях по созданию портово-промышленного парка подписали генеральный директор ООО «Корпорация Сань Чжунь» Мидзутани ДЗЮН и гендиректор Корпорации развития Камчатского края Николай ПЕГИН. Фото пресс-службы КРКК

Камчатка привлекает зарубежные инвестиции

Китайские предприниматели намерены создать в Петропавловске-Камчатском многофункциональный портово-промышленный парк. Он будет включать, в частности, транзитный грузовой терминал, рыбопромышленный комплекс, судоремонтные и судостроительные кластеры.

Соглашение о намерениях по созданию портово-промышленного парка подписали генеральный директор Корпорации развития Камчатского края Николай Пегин и гендиректор ООО «Корпорация Сань Чжунь» Мидзутани Дзюн.

В ходе предыдущего визита на полуостров в сентябре прошлого года китайские бизнесмены подробно знакомились с инвестиционным потенциалом края, перспективными промышленными и аграрными площадками, побывали они и на территории бывшей судоверфи. Тогда у гостей и родилась идея создания международного портово-промышленного парка на производственных площадях разорившейся судоремонтной верфи. С сентября по март партнеры вели активные заочные переговоры. В итоге зарубежные предприниматели выразили желание заключить соглашение о намерениях. Для этого на Камчатке была создана «Корпорация Сань Чжунь».

Партнеры из КНР уже создали два портово-промышленных парка – в Даляне и Токио, отмечают в КРКК. В российский проект на первом этапе реализации «Корпорация Сань Чжунь» планирует вложить значительные инвестиции, сообщили Fishnews в пресс-службе агентства по туризму и внешним связям Камчатки.

Как рассказал Николай Пегин, инициаторы намерены приобрести на аукционе имущество ОАО «Петропавловская судоверфь» для реконструкции гидротехнических сооружений и развития производственных мощностей. На них планируется создать промышленную зону портового типа под современные предприятия глубокой переработки как внутренних ресурсов региона, так и импортных.

«Интерес Камчатского края в реализации проекта очевиден. В активный экономический оборот, а, следовательно, и в налогооблагаемую базу возвращается территория бывшего флагмана камчатской индустрии», – прокомментировал подписание соглашения о намерениях глава КРКК.

На переговорах стороны выразили желание подписать до конца года договор ответственного исполнения, который сформирует дорожную карту реализации инвестпроекта. Он включает строительство на территории бывшей верфи многофункционального транзитного грузового терминала, предприятия по переработке лома цветных и черного металлов, рыбопромышленного комплекса, судоремонтных и судостроительных кластеров, ряда других производств, административных зданий и бизнес-центра.

Fishnews

  • Соглашение о намерениях по созданию портово-промышленного парка подписали генеральный директор ООО «Корпорация Сань Чжунь» Мидзутани ДЗЮН и гендиректор Корпорации развития Камчатского края Николай ПЕГИН. Фото пресс-службы КРКК
  • Переговоры с зарубежными партнерами. Фото пресс-службы КРКК
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