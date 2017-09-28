28 сентября 2017 года

Бизнес КНР видит перспективы на Камчатке

Камчатский край принял делегацию предпринимателей из Китая. Среди возможных направлений сотрудничества власти региона называют производство и экспорт рыбной муки, переработку рыбных отходов.

На Камчатке прошло совещание по вопросам развития российско-китайского сотрудничества, в том числе в судоремонте, рыбной промышленности и переработке рыбных отходов. Участие во встрече приняли 19 предпринимателей из провинции Шаньдун.

В рамках визита в регион зарубежные предприниматели посетили производственные мощности колхоза имени Ленина и другие рыбоперерабатывающие предприятия.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона, стороны обсудили возможности взаимодействия в области производства и последующего экспорта рыбной муки, переработки отходов, реализации проектов по строительству свинофермы и бройлерной птицефабрики, международного туризма.

Участники совещания договорились совместно проработать вопросы по сферам сотрудничества в адресном порядке.

В первом полугодии объем экспортно-импортных операций между Камчаткой и КНР составил 167,3 млн долларов – 44% стоимости товарооборота края. По сравнению с показателем за аналогичный период 2016 г., внешнеторговый оборот вырос в 2,8 раза.

В июле Камчатку посетила делегация от правительства и бизнеса Японии. Обсуждались возможности взаимодействия с регионом, в том числе в аквакультуре. Затем край принял гостей из Республики Корея, был подписан меморандум о сотрудничестве в области рыболовства.

Fishnews