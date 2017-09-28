Бизнес КНР видит перспективы на Камчатке

28 сентября 2017 года
Министр рыболовства и морских дел Индонезии Суси Пуджиастути заявила о планах по запрету экспорта мороженой рыбы и наращиванию внутренней переработки уловов в республике.
На семинаре-совещании в Краснодарском крае рыбоводные хозяйства высказались за создание селекционных центров по карпу и растительноядным рыбам на юге страны и расширение господдержки племенной работы в аквакультуре.
Правительство РФ должно разработать и утвердить программу подготовки кадров для ключевых отраслей экономики Дальневосточного округа. При этом глава государства Владимир Путин поручил отразить в документе поддержку молодежи на рынке труда.
Ведомства продолжают подготовку изменений налогового законодательства в рыбной отрасли. Предложения по сбору за пользование водными биоресурсами обсудили на совещании в Росрыболовстве с участием ВАРПЭ.
В скором времени 15 видов животных и растений будут исключены из Красной книги Пермского края. Среди объектов, популяции которых вышли из «группы риска», есть и рыбы: сазан, белоперый пескарь и подкаменщик.
Правительство должно обеспечить стабильность правовых и налоговых условий работы для резидентов ТОР и свободного порта. Такое поручение президент Владимир Путин дал по итогам поездки на Дальний Восток.
28 сентября 2017 года
Сразу несколько мероприятий по важным для отрасли вопросам состоится во Владивостоке еще 4 октября, перед официальным открытием Международного конгресса рыбаков.
К 27 сентября отечественные пользователи освоили 3,71 млн тонн водных биоресурсов - на 0,6% выше уровня прошлого года. Прибавки наблюдаются по Северному и Каспийскому бассейнам, а также заграничным водам.
Министр рыболовства и морских дел Индонезии Суси Пуджиастути заявила о планах по запрету экспорта мороженой рыбы и наращиванию внутренней переработки уловов в республике.
На семинаре-совещании в Краснодарском крае рыбоводные хозяйства высказались за создание селекционных центров по карпу и растительноядным рыбам на юге страны и расширение господдержки племенной работы в аквакультуре.
Правительство РФ должно разработать и утвердить программу подготовки кадров для ключевых отраслей экономики Дальневосточного округа. При этом глава государства Владимир Путин поручил отразить в документе поддержку молодежи на рынке труда.
Ведомства продолжают подготовку изменений налогового законодательства в рыбной отрасли. Предложения по сбору за пользование водными биоресурсами обсудили на совещании в Росрыболовстве с участием ВАРПЭ.
В скором времени 15 видов животных и растений будут исключены из Красной книги Пермского края. Среди объектов, популяции которых вышли из «группы риска», есть и рыбы: сазан, белоперый пескарь и подкаменщик.
Правительство должно обеспечить стабильность правовых и налоговых условий работы для резидентов ТОР и свободного порта. Такое поручение президент Владимир Путин дал по итогам поездки на Дальний Восток.
Глава государства Владимир Путин поручил предусмотреть в проекте федерального бюджета средства на масштабный экологический проект по сбережению Волги. Предстоит ликвидировать накопленный вред экосистеме реки, обратил внимание президент.
27 сентября 2017 года
Группа «Норебо» начинает поставки своей рыбопродукции в российские торговые сети под собственным брендом Borealis. Первой станет Москва, затем, совсем скоро, – Мурманск и Санкт-Петербург.