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На отчетно-выборном собрании Росрыбхоза Василия ГЛУЩЕНКО единогласно переизбрали председателем правления (совета) ассоциации

Василий Глущенко остается во главе Росрыбхоза

На отчетно-выборном собрании Росрыбхоза Василий Глущенко был переизбран председателем правления (совета) ассоциации. Члены объединения также определили приоритетные направления развития товарной аквакультуры на ближайшие годы.

28 марта в подмосковном Голицыне прошло отчетно-выборное собрание членов Росрыбхоза, объединенное с заседанием совета ассоциации. Участники встречи заслушали информацию о деятельности совета Росрыбхоза за 2016-2017 гг. и работе правления в прошлом году, а также отчет ревизионной комиссии.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в состав ассоциации входят 95 предприятий и организаций. В 2017 г. они обеспечили 67,2% выращенной в стране рыбы, других гидробионтов и рыбопосадочного материала – в общей сложности 147 тыс. тонн. При этом реализация продукции товарной аквакультуры составила 74,2% от общероссийского объема. По сравнению с 2016 г. производство аквакультурной рыбы выросло на 15,5%, реализация – на 18,7%.

На собрании состоялись выборы председателя правления (совета) Росрыбхоза. На этот пост единогласно избран Василий Глущенко. Участники ассоциации также определили заместителей председателя правления, членов правления и обновленный состав совета Росрыбхоза.

На заседании были одобрены основные направления развития товарной аквакультуры (рыбоводства) на 2018–2022 гг. Кроме того, утверждены плановые задания для предприятий и организаций Росрыбхоза на 2018 г. по производству товарной рыбы и рыбопосадочного материала, реализации продукции товарной аквакультуры, добыче рыбы в естественных водоемах и выпуску пищевой продукции.

Fishnews

  • На отчетно-выборном собрании Росрыбхоза Василия ГЛУЩЕНКО единогласно переизбрали председателем правления (совета) ассоциации
  • В подмосковном Голицыне прошло отчетно-выборное собрание членов Росрыбхоза, объединенное с заседанием совета ассоциации
  • В подмосковном Голицыне прошло отчетно-выборное собрание членов Росрыбхоза, объединенное с заседанием совета ассоциации
  • В подмосковном Голицыне прошло отчетно-выборное собрание членов Росрыбхоза, объединенное с заседанием совета ассоциации
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    НазадМетки: аквакультура

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