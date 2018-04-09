09 апреля 2018 года

Украина не отпускает российских рыбаков

Капитан сейнера «Норд» по решению украинского суда арестован на два месяца и помещен в изолятор временного задержания в Херсоне. Команду судна, пытавшуюся покинуть Украину, не пропустили через границу.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 6 апреля сообщил, что с украинской стороной по вопросу освобождения экипажа «Норда» поддерживаются контакты. «Контакт идет, – отметил руководитель внешнеполитического ведомства. – Об этом регулярно информируют наши пограничники, МИД. Вся эта информация официально распространяется».

Глава Республики Крым Сергей Аксенов написал на своей странице в сети «Фейсбук» о встрече с родными моряков и прокомментировал ситуацию с задержанием «Норда», сообщает корреспондент Fishnews. «Хочу еще раз подчеркнуть: экипаж судна – граждане Российской Федерации, паспорта выданы им государственными органами РФ в российском Крыму. Мы своих граждан не бросаем, держим ситуацию на контроле», – заявил глава региона. По его мнению, ответ на агрессивные действия Киева в отношении российских моряков должен быть жестким. «Нынешний украинский режим понимает только язык силы. Наше миролюбие они воспринимают как слабость», – подчеркнул Сергей Аксенов.

«Правительство Крыма перечислило материальную помощь в размере 100 тыс. семьям членов экипажа сейнера «Норд», - написал глава республики. - Наши адвокаты работают на месте».

Между тем 6 апреля Херсонский горсуд рассмотрел вопрос об избрании меры пресечения в отношении капитана судна Владимира Горбенко. Капитана хотят привлечь к уголовной ответственности за нарушение экипажем «Норда» порядка въезда-выезда на «временно оккупированную территорию Украины», а также за ведение «незаконного промысла» в Азовском море.

Суд постановил заключить Владимира Горбенко под стражу до 31 мая с возможностью внесения залога 35,24 тыс. гривен (около 1,35 тыс. долларов). Об этом написала уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. По информации ряда СМИ, адвокаты уже внесли залог.

7 апреля вечером экипаж без капитана был задержан украинскими пограничниками в автомобильном пункте пропуска Гоптовка в Харьковской области. По информации Госпогранслужбы Украины, вывезти рыбаков пытались сотрудники Генконсульства России под прикрытием дипломатического иммунитета. «Во время пограничного контроля лица, которые ехали как пассажиры, вместо паспортных документов предъявили свидетельства на возвращение в РФ», – говорится в сообщении. Пограничники заявили, что члены команды являются гражданами Украины и в связи с отсутствием «надлежащих документов для пересечения границы» были возвращены обратно.

Сейчас экипаж «Норда» находится в гостинице в Харькове вместе с адвокатом и российским консулом, рассказала «Комсомольской правде» супруга помощника капитана судна Татьяна Савельева. По ее словам, экипаж не хотел оставлять своего капитана, который в настоящее время все ее находится под стражей, несмотря на внесенный залог. Но моряки получили рекомендацию покинуть территорию Украины, пока есть такая возможность.

Fishnews