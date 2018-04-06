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Капитан Владимир ГОРБЕНКО дает интервью после освобождения. Кадр из видеосюжета НТВ

Капитана «Норда» не собираются оставлять в покое

На Украине капитана российского сейнера «Норд» Владимира Горбенко освободили из-под стражи в связи с истечением срока задержания. По информации адвокатов, СБУ добивается ареста капитана. До его полного освобождения команда отказывается покидать судно.

6 апреля Херсонский суд вновь будет рассматривать вопрос об избрании Владимиру Горбенко меры пресечения до основного разбирательства по делу, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на информацию СМИ.

Напомним, по заявлению Госпогранслужбы Украины экипаж «Норда» обвиняется в нарушении порядка въезда-выезда на «временно оккупированную территорию Украины», а также в ведении «незаконного промысла» в Азовском море. По информации адвокатов экипажа, Служба безопасности Украины добивается ареста капитана.

Команда сейнера приняла решение не покидать борт судна до полного освобождения Владимира Горбенко. «Мы сюда вдесятером пришли, вдесятером мы отсюда и уйдем. Пока не будет освобожден наш капитан, даже если по нам будут приняты какие-то решения, мы борт судна не покинем», – цитирует членов экипажа РИА «Новости».

Напомним, МИД России требует освобождения российских граждан и возврата судна владельцу. В Азово-Черноморском теруправлении Росрыболовства создана совместно с Погранслужбой ФСБ России оперативная группа, ее задача – обеспечивать безопасность российских промысловых судов в Азовском море. Рыбакам рекомендовали в случае опасности сразу выходить на связь со сторожевыми кораблями.

Fishnews
НазадМетки: росрыболовство
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