Заявочная кампания набирает обороты
ВАРПЭ подготовила регламент работы наблюдателей от бизнес-сообщества в рамках кампании по перезакреплению долей квот. В ближайшее время ассоциация собирается разместить текст на своем сайте.
За первые пять дней с начала заявительной кампании Росрыболовство приняло более 700 обращений, сообщили Fishnews в пресс-службе ВАРПЭ. Заявки о закреплении доли квоты будут приниматься до 10 мая, и всем предприятиям нужно уложиться в этот срок.
Порядок организации в Федеральном агентстве по рыболовству мероприятий, направленных на распределение и закрепление долей квот, утвержден приказом ФАР от 28 марта 2018 г. № 223.
В документе предусмотрено, что в заседаниях комиссии по распределению и закреплению долей могут участвовать представители органов исполнительной власти регионов, а также некоммерческих организаций (отмечено, что это представители отраслевого сообщества, кандидатуры которых были одобрены решением IV Съезда рыбаков).
Регламент работы представителей IV Съезда рыбаков подготовлен Всероссийской ассоциацией рыбохозяйственных предприятий, ВАРПЭ пообещала в ближайшее время разместить текст на своем сайте.
Напомним, что на сайте Росрыболовства создана специальная рубрика, посвященная процедуре закрепления долей квот. 27 марта по инициативе ВАРПЭ федеральное агентство провело сессию вопросов и ответов. В мероприятии участвовали представители предприятий, отраслевых объединений, региональные власти.
Fishnews