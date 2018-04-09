09 апреля 2018 года

Заявочная кампания набирает обороты

ВАРПЭ подготовила регламент работы наблюдателей от бизнес-сообщества в рамках кампании по перезакреплению долей квот. В ближайшее время ассоциация собирается разместить текст на своем сайте.

За первые пять дней с начала заявительной кампании Росрыболовство приняло более 700 обращений, сообщили Fishnews в пресс-службе ВАРПЭ. Заявки о закреплении доли квоты будут приниматься до 10 мая, и всем предприятиям нужно уложиться в этот срок.

Порядок организации в Федеральном агентстве по рыболовству мероприятий, направленных на распределение и закрепление долей квот, утвержден приказом ФАР от 28 марта 2018 г. № 223.

В документе предусмотрено, что в заседаниях комиссии по распределению и закреплению долей могут участвовать представители органов исполнительной власти регионов, а также некоммерческих организаций (отмечено, что это представители отраслевого сообщества, кандидатуры которых были одобрены решением IV Съезда рыбаков ).

Регламент работы представителей IV Съезда рыбаков подготовлен Всероссийской ассоциацией рыбохозяйственных предприятий, ВАРПЭ пообещала в ближайшее время разместить текст на своем сайте.

Напомним, что на сайте Росрыболовства создана специальная рубрика, посвященная процедуре закрепления долей квот . 27 марта по инициативе ВАРПЭ федеральное агентство провело сессию вопросов и ответов . В мероприятии участвовали представители предприятий, отраслевых объединений, региональные власти.

Fishnews