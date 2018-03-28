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На селекторе в Росрыболовстве рассмотрели поступившие из регионов и от рыбаков вопросы о предстоящей кампании по перезаключению договоров. Фото пресс-службы ФАР

Рыбаки озвучили вопросы по перезакреплению долей квот

27 марта в Росрыболовстве прошло селекторное совещание, на котором рассматривались поступившие из регионов и от рыбаков вопросы о предстоящей кампании по перезаключению договоров о закреплении долей квот на 15 лет.

Наблюдатели присмотрят за комиссией

Открывая совещание, заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук отметил, что от пользователей поступает очень много вопросов по подготовке к закреплению долей на 15-летний срок. Буквально накануне список из трех десятков вопросов в ведомство передала Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ).

«Для нас важно обеспечить прозрачность этой работы, – подчеркнул замглавы федерального агентства. – Руководителем было принято решение, что несмотря на определенные ограничения по присутствию в комиссии, тем не менее от общественных организаций будут наблюдатели». От регионов войдут уполномоченные лица на уровне вице-губернаторов (по согласованию).

Основная роль «рупоров отрасли» отведена шести наблюдателям, кандидатуры которых одобрил IV съезд рыбаков. «В Росрыболовстве будет утвержден порядок проведения заявочной кампании, и в рамках этого порядка наблюдатели допускаются на заседания комиссии, где будут приниматься решения. Соответственно, еще до официального размещения на сайте каких-то актов или решений комиссии наблюдатели будут знать об этом и смогут информировать рыбацкую общественность о наличии любых проблем или замечаний», – рассказала Fishnews замруководителя Росрыболовства Яна Багрова.

По ее словам, наличие представителей отрасли в самом сердце заявочной кампании станет своего рода гарантией публичности этого процесса. Росрыболовство в свою очередь хотело бы видеть определенную координацию и регламентацию работы наблюдателей со стороны ВАРПЭ и знать, что они объективно информируют коллег о том, как проходит кампания. Как отметил президент ассоциации Герман Зверев, в ближайшее время будет установлен специальный регламент работы наблюдателей и порядок их отчетности.

Путаница с зонами и видами

На совещании, организованном по инициативе ВАРПЭ, на связь со штабом отрасли в режиме видеоконференции вышли Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Магадан, Хабаровск, Калининград, Мурманск, Архангельск, Астрахань, Санкт-Петербург, Махачкала и Ростов-на-Дону. Основная часть вопросов была связана с заполнением и комплектацией заявок. Например, надо ли указывать сведения о дополнительных соглашениях к договору о закреплении долей квот, если предприятие проходило реорганизацию, или как оформлять сведения о ненахождении под контролем иностранного инвестора.

С мест интересовались, требуется ли составлять опись, выписывать доверенность, использовать фирменный бланк, подшивать все заявки в один том, указывать банковские реквизиты и реальный почтовый адрес компании и т.д. Такие технические моменты сотрудники управления правового обеспечения и управления организации рыболовства старались прояснять сразу, но встречались и темы посложнее.

В ходе сессии выяснилось, что для многих компаний неочевидно, каким из постановлений правительства руководствоваться при подаче заявки на тот или иной вид ВБР. В частности для Северного бассейна характерна ситуация, когда у компании есть квоты на треску, но один договор заключен для промышленного рыболовства в районе действия международного договора в Баренцевом и Норвежском морях, а другой – для прибрежного рыболовства только по Баренцеву морю. Какую форму заявки использовать, какой район промысла указывать и сколько заявок в конечном счете подавать – одну или две, с трудом понимали даже региональные органы власти и теруправления.

В Росрыболовстве в такой ситуации рекомендовали отталкиваться от запаса – признан он совместным или нет. На совещании управлению организации рыболовства было поручено незамедлительно вывесить на сайте федерального агентства перечень видов ВБР во всех рыбохозяйственных бассейнах, которые отнесены к совместным запасам в рамках межправительственных соглашений. Кроме того, рыбаки запросили разъяснения, как правильно указывать районы промысла, – этот вопрос решено еще раз проанализировать.

Другим распространенным затруднением стало корректное наименование видов ВБР, которые нужно указать в заявке. Сведения из договоров нередко расходятся с более свежими документами, и вместо собирательных терминов «камбалы» или «осьминоги» вдруг появляются конкретные биологические виды, часть из которых даже может быть «неодуемыми».

По словам Яны Багровой, указывать стоит именно тот вид ВБР, на закрепление доли квоты которого претендует заявитель, а не то, что значилось в договоре. С расхождениями, к примеру, с данными в реестре будет разбираться комиссия, при необходимости привлекая науку. То же самое касается и районов вылова.

Дальневосточники спрашивали и о расчетах удельного веса прибрежного и промышленного рыболовства в суммарном объеме ОДУ. Эти сведения уже размещены на сайте Росрыболовства в разделе, посвященном заявочной кампании, в связи с чем рыбаков попросили проверить цифры и сразу сообщить о найденных технических ошибках. Среди таковых, например, отсутствие расчета удельного веса по некоторым объектам, которые сейчас выведены из ОДУ, но в свое время квотировались.

Пользователи также получили совет на период заявочной кампании приостановить любые реорганизации. Тем более что подготовка к перезаключению договоров выявила множество ошибок, опечаток, неполных данных и других неточностей в рыбохозяйственном реестре и других базах данных. Все это требуется в кратчайшие сроки исправлять силами субъектов, теруправлений и центрального аппарата федерального агентства.

Петр Савчук напомнил, что в регионах также должны быть созданы субъектовые комиссии для проведения заявочной кампании по видам ВБР во внутренних водных объектах. Он поручил теруправлениям до 30 марта отчитаться, как организована эта работа и предоставить списки комиссий.

Полезный опыт и работа над ошибками

На совещании поднимались и совсем неожиданные и даже слегка курьезные вопросы. Например, предприятия интересовало, как технически будет организована очередь из желающих подать заявки. «Надеемся, что обойдемся без очередей, – выразил надежду Петр Савчук. – К вам тоже просьба – не затягивать до последнего момента, как было с инвестквотами».

Герман Зверев обратил внимание на необходимость отразить и зафиксировать итоги обсуждения и озвученные ответы на сайте Росрыболовства, чтобы с ними могли ознакомиться пользователи, которые не участвовали в совещании. «Информационный вакуум создает наибольшее беспокойство, как дрожжи, и только увеличивает тревогу отрасли», – отметил он.

Всего на встрече прозвучало 52 вопроса, что, по мнению Германа Зверева, наглядно демонстрирует степень тревоги предприятий. «Это беспокойство совершенно естественно, потому что, к сожалению, степень информационной открытости подготовительного этапа кампании по перезаключению далека от необходимого и желательного уровня. Это привело к тому, что многие предприятия, условно говоря, какие-то информационные крохи собирали, это порождало разные версии, страхи, поэтому хорошо, что такое совещание состоялось», – сообщил президент ВАРПЭ.

Полезными назвала итоги мероприятия и Яна Багрова. «Совещание позволило выявить ряд вопросов, которые мы можем заранее проанализировать и еще до проведения заявочной кампании либо урегулировать, либо придумать какой-то механизм. Понятно, что сейчас проблема в том, что мы будем рассматривать документы, в том числе заключенные в 2008 году. Где-то есть технические ошибки, что-то не урегулировано, но лучше узнать об этом заранее и дать пользователю правильные разъяснения для подачи заявки», – считает замглавы Росрыболовства.

Fishnews

  • На селекторе в Росрыболовстве рассмотрели поступившие из регионов и от рыбаков вопросы о предстоящей кампании по перезаключению договоров. Фото пресс-службы ФАР
  • Заместители руководителя Росрыболовства ЯНА БАГРОВА и Петр САВЧУК. Фото пресс-службы ФАР
  • На селекторе в Росрыболовстве рассмотрели поступившие из регионов и от рыбаков вопросы о предстоящей кампании по перезаключению договоров. Фото пресс-службы ФАР
  • На селекторе в Росрыболовстве рассмотрели поступившие из регионов и от рыбаков вопросы о предстоящей кампании по перезаключению договоров. Фото пресс-службы ФАР
  • На селекторе в Росрыболовстве рассмотрели поступившие из регионов и от рыбаков вопросы о предстоящей кампании по перезаключению договоров. Фото пресс-службы ФАР
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