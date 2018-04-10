10 апреля 2018 года

Предприятия не успевают с ЭВС

По данным СМИ, примерно половина поставщиков крупнейшего российского ретейлера не готова к работе с системой электронной ветеринарной сертификации «Меркурий» и рискует не успеть до 1 июля.

Порядка 50% из полутора тысяч поставщиков продукции животного происхождения в магазины Х5 Retail Group (торговые сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») не подтвердили готовность к работе в федеральной государственной информационной системе «Меркурий» либо не внедрили ее в свои бизнес-процессы, говорится в сообщении ТАСС.

Оформление ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде станет обязательным с 1 июля 2018 г., сообщает корреспондент Fishnews. Пока наладить работу с «Меркурием» не получается не только у региональных, но и у крупнейших федеральных поставщиков продукции, подлежащей электронной ветсертификации.

Среди 100 основных поставщиков ретейлера почти 35% до сих пор не провели тестирование системы на своих предприятиях, не адаптировали бизнес-процессы. По информации X5, эти компании рискуют потерять возможность продолжать поставки с 1 июля.

Fishnews