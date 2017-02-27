«Сахалинский лед – 2017»: настоящим рыбакам пурга – не помеха!

Ежегодное рыбацкое соревнование «Сахалинский лед» прошло на реке Найба 24 февраля. Несмотря на сильный снегопад и ветер, праздник удался: участники порадовали позитивом и азартом, а навага – необычно большими уловами.

Нынешний «Сахалинский лед» сильно отличался от предыдущих: свои коррективы внесла погода. Утро выдалось снежное и ветреное, однако на реку Найба – традиционное место проведения состязаний – все равно съехалось довольно много народу. Не обращая внимания на пургу, рыбаки бурили лунки, доставали удочки и начинали разминаться перед стартом.

Со стартом командного соревнования основная рыбалка переместилась в специально обозначенные зоны. Каждая команда (по четыре человека) должна была за час наловить как можно больше наваги, при этом мальков брать запрещалось, в зачет шла только рыба длиннее 19 см. В состязаниях участвовали и дружескими компаниями, и семьями, и рабочими коллективами. Соревновались не только представители сильного пола, дамы тоже рыбачили активно и успешно. Неподалеку работали пункты обогрева, но рыбакам было не до того – все участники сосредоточенно подергивали удочки, прочищали лунки, подсекали и вытаскивали навагу. Было видно, что у лидеров явно есть персональные секреты: возле одних лунок быстро вырастали кучки улова, у других же сиротливо лежала пара-тройка рыбок. В целом, несмотря на ненастье, клевало отлично. Ловили на все подряд, но особой популярностью в качестве наживки пользовались креветка и ракушка.

В «Сахалинском льду» принял участие и губернатор Олег Кожемяко. Он лично проверил, как проходит состязание, пообщавшись с командами. «Уже две штуки поймал, супруга поймала штук пять, наверное, – участвуем в полной мере в соревнованиях!» - сообщил глава региона корреспонденту Fishnews. Он обратил внимание на впечатляющие уловы некоторых команд. «Им рыбацкая удача сегодня сопутствует. Впереди «биатлон», самое увлекательное зрелище!» - напомнил губернатор.

Час миновал быстро, команды пригласили на взвешивание и измерение добычи. Некоторые уловы не вмещались в один пакет, на весы их приходилось ставить частями. Самой внушительной оказалась добыча команды «Пацаны» от Сахалинрыбвода. В состязаниях они участвуют уже не первый год. «Подготовка у нас очень хорошая, крючочки хорошие. И никаких секретов! Самое главное – золотые руки!» - рассказал ихтиолог Александр Кузнецов. По его словам, ловили «Пацаны» на чилима и икру морского ежа.

В этот раз организаторы внесли изменения в правила соревнований, и в «Рыбацком биатлоне» смогли поучаствовать все желающие (ранее к личному зачету допускали только по одному члену каждой команды). Участники должны были пересечь подряд четыре зоны, поймав в каждой по рыбке. Этот этап «Сахалинского льда» и вправду стал самым зрелищным и напряженным: по сигналу огромная толпа азартных рыбаков бросилась по глубокому снегу бурить лунки и забрасывать удочки. После прохождения двух зон вперед вырвалась пара лидеров, которые шли буквально «ноздря в ноздрю». Первым через финишную черту с четырьмя навагами перебежал Виктор Христофоров, житель Южно-Сахалинска. Оказалось, что в соревнованиях он принял участие впервые, а завоевать победу ему помогла наживка из ракушки.

«Эти соревнования – самые необычные из всех, которые были, - отметил заместитель председателя областного правительства Игорь Быстров. - Вы сами видите, что ни проехать ни пройти, но, тем не менее, 157 команд сегодня прибыли сюда и отыграли. Это существенно меньше, чем в прошлые годы, конечно, и зрителей поменьше, но погода есть погода. 157 команд – умножьте на четыре человека в каждой – вот это и есть наш показатель! Людей, зараженных рыбалкой, на Сахалине достаточное количество. Причем не только на Сахалине, у нас сегодня очень много представителей Приморья, Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, дальневосточные регионы практически все присутствуют».

Игорь Быстров также обратил внимание, что в «Сахалинском льду» приняли участие 20 команд людей с ограниченными возможностями, которым не помешала ни погода, ни что-либо еще. «Я считаю, что соревнования удались», - заявил зампред.

На церемонии награждения всех участников приветствовал губернатор, который затем вручил победителям ценные призы. Лидер «Рыбацкого биатлона» Виктор Христофоров получил лодку с мотором, участник, пришедший вторым, – мотор, занявший третье место – только лодку. Среди команд уверенную победу одержали «Пацаны» (Сергей Кузнецов, Андрей Алексеенко, Николай и Константин Раки) – оказалось, что они поймали 32,2 кг наваги, установив новый рекорд «Сахалинского льда». Кроме того, представители Сахалинрыбвода поймали и самую крупную на соревнованиях рыбу – навагу размером в 40 см. Наградой им стали 50 тыс. рублей и кубок Росрыболовства. Команда, занявшая второе место, «наловила» 30 тыс. рублей, обладатели третьего получили 20 тыс. рублей.

Заслуженные награды получили и победители среди рыбаков с ограниченными возможностями, а также самые юные участники соревнований. Призы вручили и лучшей группе поддержки – болельщикам команды «Счастливый крючок».

«На сегодняшний день явно можно ставить диагноз: Сахалин и рыбалка – это в хорошем смысле слова болезнь», - подвел итог соревнований Игорь Быстров. Он отметил, что непогода, отпугнувшая одних рыбаков, помогла другим – тем, кто решился принять участие в состязаниях: уловы были гораздо больше, чем обычно.

Алексей СЕРЕДА, газета « Fishnews Дайджест»

Февраль 2017 г.