21 декабря 2016 года

Законодательство Камчатки переформатировали под инвесторов

Меры поддержки малого и среднего бизнеса в Камчатском крае позволяют ежегодно реализовывать около 300 проектов предпринимателей. Дополнительные возможности местный бизнес получит с расширением зоны действия свободного порта, отмечает губернатор Владимир Илюхин.

Власти Камчатского края продолжают работу по улучшению инвестиционного климата и привлечению средств в развитие экономики полуострова.

«В крае успешно внедрены новые механизмы поддержки инвесторов, в том числе режимы ТОР и свободного порта. В ближайшее время мы ждем поправок в федеральный закон, которые позволят распространить режим порто-франко на Елизовский район», - сообщил в ежегодном инвестиционном послании к органам власти и бизнесу губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.

Напомним, поправки в ФЗ «О свободном порте Владивосток», согласно которым режим распространен на территорию Петропавловска-Камчатского, были приняты в июле текущего года. В крае уже внедрен механизм льготного налогообложения для резидентов свободного порта.

По словам губернатора, региональное законодательство сегодня практически полностью переформатировано под потребности инвесторов. Внедрены новые финансовые меры поддержки: налоговые льготы, субсидирование процентной ставки, субсидии на строительство инженерной инфраструктуры.

«Мы сохранили весь объем мер поддержки малого и среднего бизнеса, ежегодно это позволяет реализовать около 300 проектов предпринимателей», – отметил Владимир Илюхин.

Эта работа подкрепляется мерами по снижению административных барьеров в регионе. Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Камчатского края, в 2017 г. планируется также внедрить новый формат работы – целевые модели регулирования и правоприменения, разработанные с учетом президентских указов по улучшению инвестклимата в стране.

Fishnews