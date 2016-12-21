Новости
Губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН. Фото пресс-службы правительства региона

Законодательство Камчатки переформатировали под инвесторов

Меры поддержки малого и среднего бизнеса в Камчатском крае позволяют ежегодно реализовывать около 300 проектов предпринимателей. Дополнительные возможности местный бизнес получит с расширением зоны действия свободного порта, отмечает губернатор Владимир Илюхин.

Власти Камчатского края продолжают работу по улучшению инвестиционного климата и привлечению средств в развитие экономики полуострова.

«В крае успешно внедрены новые механизмы поддержки инвесторов, в том числе режимы ТОР и свободного порта. В ближайшее время мы ждем поправок в федеральный закон, которые позволят распространить режим порто-франко на Елизовский район», - сообщил в ежегодном инвестиционном послании к органам власти и бизнесу губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.

Напомним, поправки в ФЗ «О свободном порте Владивосток», согласно которым режим распространен на территорию Петропавловска-Камчатского, были приняты в июле текущего года. В крае уже внедрен механизм льготного налогообложения для резидентов свободного порта.

По словам губернатора, региональное законодательство сегодня практически полностью переформатировано под потребности инвесторов. Внедрены новые финансовые меры поддержки: налоговые льготы, субсидирование процентной ставки, субсидии на строительство инженерной инфраструктуры.

«Мы сохранили весь объем мер поддержки малого и среднего бизнеса, ежегодно это позволяет реализовать около 300 проектов предпринимателей», – отметил Владимир Илюхин.

Эта работа подкрепляется мерами по снижению административных барьеров в регионе. Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Камчатского края, в 2017 г. планируется также внедрить новый формат работы – целевые модели регулирования и правоприменения, разработанные с учетом президентских указов по улучшению инвестклимата в стране.

Fishnews

НазадМетки: камчаткаправительство

Похожие новости

21 декабря 2016 года

Дмитрий Медведев раздал ведомствам задания по аквакультуре

По итогам заседания правкомиссии по АПК премьер Дмитрий Медведев подписал перечень поручений, в который вошли и задачи в сфере аквакультуры. В частности, вновь отмечена необходимость доработки законодательства.

Важные изменения законотворчества озвучили на съезде РСПП

На съезде РСПП обсуждалась тема, которая напрямую относится к инвестиционным квотам, отметил член правления союза, президент Ассоциации добытчиков минтая Герман Зверев. Речь идет о рассмотрении законопроектов с учетом проектов подзаконных актов.

Владимир Путин обновил список рыбных поручений

Перечень поручений президента охватывает вопросы по распределению инвестквот, контролю за ценами на рыбу, строительству рыбных рынков, аквакультуре и любительскому рыболовству.

В новой ТОР будут развивать рыбопереработку и судостроение

Правительственная подкомиссия одобрила создание пятнадцатой территории опережающего развития на Дальнем Востоке - в Николаевске-на-Амуре. Резидентами ТОР уже готовы стать девять компаний с общим объемом инвестиций более 3 млрд рублей.

Президент поручил позаботиться о побережье Крыма

Правительство должно совместно с властями регионов и экспертами разработать комплекс мер, направленных на сохранение водных биоресурсов в Азово-Черноморском бассейне. Особое внимание при этом поручено уделить соблюдению ограничений тралового лова.

20 декабря 2016 года

Президент поручил заняться крымским флотом

Глава государства Владимир Путин поставил задачу учесть в соответствующих планах необходимость модернизации промыслового флота и рыбохозяйственной инфраструктуры Азово-Черноморского бассейна. При этом приоритет по заказам будет предоставлен предприятиям Республики Крым и Севастополя.

Лента новостей

22 декабря 2016 года

По следам поручений президента

Президент России Владимир Путин подписал новый блок поручений по вопросам развития рыбного хозяйства. Fishnews попросил руководителей отраслевых объединений прокомментировать, какие моменты они бы выделили.

Рыбаков призвали уважительно относиться к пограничникам

В Петропавловске-Камчатском состоялось совещание руководства Погрануправления ФСБ России по восточному арктическому району с рыбопромышленниками и представителями отраслевых объединений. Участники обсудили проблемные аспекты взаимодействия и нормативные нововведения.

Спикер Совфеда высоко оценила поправки к закону о рыболовстве

На встрече с президентом Владимиром Путины председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отдельно остановилась на том, какие инициативы сенаторов в уходящем году она считает ключевыми.

Куратор рыбной отрасли Приморья лишился поста

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский принял отставку своего заместителя Сергея Сидоренко, в отношении которого ведется следствие. «В данной ситуации Сергей Петрович совершил мужской поступок – передал мне заявление об увольнении, чтобы не подводить коллег», – прокомментировал глава региона.

Власти собираются разбирать «завалы» требований к бизнесу

Продолжается подготовка большой реформы контроля и надзора. Среди приоритетных направлений – распространение подхода оценки рисков, развитие профилактики нарушений, систематизация требований к бизнесу.

Владивостокская таможня оценила объемы рыбных поставок

За январь-ноябрь в зоне деятельности Владивостокской таможни вывезено около 1 млн. тонн продукции из водных биоресурсов. Она занимает 83,5% от экспорта в стоимостном выражении.

Камчатка реформирует региональную систему контроля

Губернатор Камчатского края потребовал исключить излишние проверки и избыточный контроль в отношении бизнеса. В первую очередь Владимир Илюхин поручил усовершенствовать экологический, строительный и ветеринарный надзор.

Поправки по землям лесного фонда внесут в правительство

Законопроект об использовании лесов при осуществлении рыболовства и аквакультуры должен быть внесен в Правительство в ближайшее время. Такую задачу Минприроды, Минсельхозу и другим заинтересованным органам власти поставил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Купил браконьерскую икру – помог истреблению осетров

В преддверии новогодних праздников экологи рекомендуют внимательнее подходить к выбору осетровой икры: не покупать деликатес у браконьеров, а поддержать легальных производителей.

Морская деятельность получит стратегию развития до 2030 года

Работу над программным документом, в рамках которого будет развиваться весь морехозяйственный комплекс России на ближайшее десятилетие, рассмотрели на заседании Морской коллегии в Санкт-Петербурге.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Планируете ли вы воспользоваться квотами «на инвестиционные цели»?

От первого лица

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Александр ФОМИН

Президент ВАРПЭ

Александр ФОМИН

Чего добился регулятор?

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ

Заместитель министра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

Мы заложили стимул для рыбаков обновлять флот

Все материалы

Интервью

И.о. генерального директора «Нацрыбресурса» Евгений МАРЧУК

И.о. генерального директора ФГУП «Нацрыбресурс»

Евгений МАРЧУК

Интересы рыбаков – в приоритете

Начальник Центра мониторинга рыболовства и связи Артем ВИЛКИН

Начальник Центра мониторинга рыболовства и связи

Артем ВИЛКИН

Наша цель – полностью уйти от бумаги

Заведующий лабораторией промысловых ракообразных ТИНРО-Центра Валерий КОБЛИКОВ

Заведующий лабораторией промысловых ракообразных ТИНРО-Центра

Валерий КОБЛИКОВ

Ситуация с крабами в целом спокойная

Заместитель председателя правительства Сахалинской области Игорь БЫСТРОВ

Заместитель председателя правительства Сахалинской области

Игорь БЫСТРОВ

Цель – обеспечить доступ населения к ресурсу

Все интервью

Личное мнение

Исполнительный директор НКО «Ассоциация добытчиков минтая» Алексей БУГЛАК

Исполнительный директор НКО «Ассоциация добытчиков минтая»

Алексей БУГЛАК

К чему может привести «допинговый скандал» в рыболовстве?

Зампредседателя Союза рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки Евгений КАБАНОВ

Заместитель председателя Союза рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки

Евгений КАБАНОВ

Об избыточном контроле

Все материалы

Крупным планом

Сибирь заполонила «крымская» артемия

Сибирь заполонила «крымская» артемия

Камчатский краб

Российский краб готов к сертификату

Все материалы

События

Росрыболовство и 15 ведущих отраслевых компаний России презентовали в Китае объединенную национальную экспозицию

Азиатский рынок узнал новый формат российской рыбы

В Москве прошла 21-я международная выставка оборудования, машин и ингредиентов для пищевой и перерабатывающей промышленности «Агропродмаш». Фото пресс-службы АО «Экспоцентр»

Столица приняла «Агропродмаш»

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2016 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.