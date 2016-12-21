21 декабря 2016 года

Важные изменения законотворчества озвучили на съезде РСПП

На съезде РСПП обсуждалась тема, которая напрямую относится к инвестиционным квотам, отметил член правления союза, президент Ассоциации добытчиков минтая Герман Зверев. Речь идет о рассмотрении законопроектов с учетом проектов подзаконных актов.

Юбилейный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей состоялся 19 декабря. По вопросам улучшения делового климата высказались руководители органов госвласти и представители бизнес-сообщества.

На съезде обсудили тему, которая напрямую относится к квотам на инвестиционные цели, рассказал Fishnews член правления РСПП, президент Ассоциации добытчиков минтая Герман Зверев.

Председатель Комитета Госдумы по экономической политике Анатолий Аксаков и его коллега Сергей Гаврилов проинформировали делегатов съезда о том, что «есть установка руководства Государственной Думы на введение процедуры ОРВ перед вторым чтением законопроектов». Депутаты сообщили о том, что в практику рассмотрения законопроектов может быть внедрено внесение проектов подзаконных нормативных правовых актов.

«Напомню, что при принятии летом 2016 года новой редакции закона «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов» никто не видел проектов постановлений, устанавливающих порядок распределения инвестиционных квот. Хотя в президентском поручении от 9 ноября 2015 года № 2339 ГС правительству было поручено разработать такой механизм к 15 декабря 2015 года. Год назад!», – прокомментировал Герман Зверев.

По его мнению, внесение изменений в законотворческой процесс позволит исключить временной и содержательный разрыв между нормой закона и текстом постановления. К сожалению, пока такие расхождения происходят часто, обратил внимание член правления РСПП, президент АДМ.

На встрече с главой государства, которая состоялась в один день со съездом РСПП, руководитель союза Александр Шохин сообщил, что было проведено голосование: какие направления в улучшении делового климата наиболее важны в среднесрочной перспективе. Опрос показал необходимость расширения сферы применения оценки регулирующего воздействия, отметил президент бизнес-объединения.

Fishnews