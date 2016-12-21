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Руководитель Россельхознадзора Сергей ДАНКВЕРТ

Сергей Данкверт призвал покупателей рыбы к внимательности

Работа, которую Россельхознадзор проводит совместно с Росрыболовством, всегда была направлена на то, чтобы браконьерская рыбопродукция не попадала в оборот, заявил глава ветеринарного ведомства Сергей Данкверт. Он отметил, что потребителю нужно быть внимательнее.

Тему безопасности и качества рыбной продукции руководитель Россельхознадзора прокомментировал на деловом завтраке в «Российской газете». Накануне территориальное управление ведомства сообщило, что на Сахалине выявлено около 5 тонн небезопасной лососевой икры. Главу федеральной службы попросили рассказать, много ли на рынке такого продукта сомнительного качества, сообщает корреспондент Fishnews.

Руководитель ведомства отметил, что товар, произведенный промышленным способом, проходит необходимые ступени проверки. Сергей Данкверт также подчеркнул важность сознательного отношения со стороны покупателя. «И всегда об этом говорили: очень аккуратно, когда покупаете что-то дешевое на улицах, сомнительного происхождения, спрашивайте хотя бы документы», – сказал глава Россельхознадзора.

Он заявил, что качество и безопасность рыбопродукции – «понятие сегодня достаточно серьезное, потому что рыба сама по себе достаточно опасный продукт, особенно в летнее время».

В связи с этим мероприятия, которые ведомство проводит совместно с Росрыболовством, направлены на то, чтобы незаконно добытая продукция не попадала в оборот, сказал Сергей Данкверт.

Он отметил, что нужно внимательно относиться к информации о продукте – например, где он был произведен. «Я читаю: сайра, в деревне, в каком-то Подольском или Домодедовском районе. Надо выбирать потребителю, здесь дело потребителя. Она тоже может быть абсолютно безопасной, но сам по себе процесс, когда это изготовлено в море на корабле, и процесс, когда это прошло много стадий хранения и всего остального, это, конечно, сложнее», – прокомментировал руководитель Россельхознадзора.

Fishnews

НазадМетки: икраросрыболовствороссельхознадзорсахалин

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