21 декабря 2016 года

Дмитрий Медведев раздал ведомствам задания по аквакультуре

По итогам заседания правкомиссии по АПК премьер Дмитрий Медведев подписал перечень поручений, в который вошли и задачи в сфере аквакультуры. В частности, вновь отмечена необходимость доработки законодательства.

Вышел перечень поручений по итогам заседания Правительственной комиссии по АПК и устойчивому развитию сельских территорий. Напомним, что одной из тем этой встречи стала аквакультура. Премьер-министр Дмитрий Медведев озвучил, в каких направлениях нужно действовать для развития отрасли.

По итогам заседания даны поручения в сфере совершенствования нормативно-правовой базы. Минсельхоз России совместно с заинтересованными федеральными ведомствами должен до 16 февраля 2017 г. представить в Правительство РФ предложения по совершенствованию законодательства, регулирующего отношения в сфере аквакультуры. Речь идет в том числе о вопросах использования рыбопромысловых участков для аквакультуры, предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для размещения рыбоводной инфраструктуры.

Как сообщили Fishnews в пресс-центре Минвостокразвития, на заседании правкомиссии министр Александр Галушка предложил разрешить осуществление аквакультуры на участках акватории, предназначенных для рыболовства.

Министерству сельского хозяйства, Минкомсвязи поручено проработать вопрос создания информационной системы, содержащей сведения об акваториях водных объектов, имеющихся ограничениях и запретах по их использованию для аквакультуры. О результатах нужно доложить в правительство до 22 марта.

Как отметили в Минвостокразвития, по поручению вице-премьера – полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева создана геоинформационная система, позволяющая по прозрачной процедуре формировать рыбоводные участки. Министерство выступает за то, чтобы закрепить официальный статус системы в акте правительства.

Говорится в поручениях и о научном обеспечении отрасли. Минсельхоз и отраслевые объединения должны обеспечить взаимодействие научных организаций и бизнес-сообщества «при определении и реализации приоритетных направлений прикладных исследований, направленных на ускоренное развитие аквакультуры (рыбоводства), в том числе в области селекционно-племенной работы и кормопроизводства».

Минсельхозу совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти необходимо обеспечить актуализацию ветеринарно-санитарных норм и требований к аквакультуре, в том числе в отношении морских объектов аквакультуры.



Министерству сельского хозяйства и Минфину совместно с региональными властями поручено обеспечить своевременное доведение до сельскохозяйственных товаропроизводителей средств федерального бюджета, предоставляемых в 2017 г. на поддержку и развитие аквакультуры. При этом ведомства должны обратить внимание на необходимость повышения эффективности использования этого финансирования.

По итогам первой половины 2017 г. поручено представить в правительство обоснованные предложения по увеличению бюджетных ассигнований на поддержку и развитие аквакультурной отрасли. Эта задача должна быть выполнена до 20 июля.

Fishnews