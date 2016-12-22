22 декабря 2016 года

Поправки по землям лесного фонда внесут в правительство

Законопроект об использовании лесов при осуществлении рыболовства и аквакультуры должен быть внесен в Правительство в ближайшее время. Такую задачу Минприроды, Минсельхозу и другим заинтересованным органам власти поставил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Проект федерального закона «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации по вопросу использования лесов при осуществлении рыболовства и аквакультуры (рыбоводства)» поручено представить в Правительство до 14 февраля.

Поручение вошло в протокол заседания Правительственной комиссии по вопросам АПК и устойчивого развития сельских территорий, сообщили Fishnews в пресс-службе Министерства по развитию Дальнего Востока. Напомним, что развитие аквакультуры стало одной из тем встречи.

Как отметили ранее в Минвостокразвития, глава ведомства Александр Галушка выступил в поддержку предложения Минсельхоза о необходимости внесения в Лесной кодекс РФ поправок об использовании лесов для осуществления аквакультуры и предложения об устранении препятствий по формированию рыбоводных участков на особо охраняемых природных территориях (ООПТ).

По итогам заседания правкомиссии Дмитрий Медведев поставил и другие задачи в сфере аквакультуры.

Fishnews