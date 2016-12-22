Поправки по землям лесного фонда внесут в правительство

22 декабря 2016 года
Президент России Владимир Путин подписал новый блок поручений по вопросам развития рыбного хозяйства. Fishnews попросил руководителей отраслевых объединений прокомментировать, какие моменты они бы выделили.
В Петропавловске-Камчатском состоялось совещание руководства Погрануправления ФСБ России по восточному арктическому району с рыбопромышленниками и представителями отраслевых объединений. Участники обсудили проблемные аспекты взаимодействия и нормативные нововведения.
На встрече с президентом Владимиром Путины председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отдельно остановилась на том, какие инициативы сенаторов в уходящем году она считает ключевыми.
Продолжается подготовка большой реформы контроля и надзора. Среди приоритетных направлений – распространение подхода оценки рисков, развитие профилактики нарушений, систематизация требований к бизнесу.
Губернатор Камчатского края потребовал исключить излишние проверки и избыточный контроль в отношении бизнеса. В первую очередь Владимир Илюхин поручил усовершенствовать экологический, строительный и ветеринарный надзор.
Работу над программным документом, в рамках которого будет развиваться весь морехозяйственный комплекс России на ближайшее десятилетие, рассмотрели на заседании Морской коллегии в Санкт-Петербурге.
22 декабря 2016 года
Президент России Владимир Путин подписал новый блок поручений по вопросам развития рыбного хозяйства. Fishnews попросил руководителей отраслевых объединений прокомментировать, какие моменты они бы выделили.
В Петропавловске-Камчатском состоялось совещание руководства Погрануправления ФСБ России по восточному арктическому району с рыбопромышленниками и представителями отраслевых объединений. Участники обсудили проблемные аспекты взаимодействия и нормативные нововведения.
На встрече с президентом Владимиром Путины председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отдельно остановилась на том, какие инициативы сенаторов в уходящем году она считает ключевыми.
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский принял отставку своего заместителя Сергея Сидоренко, в отношении которого ведется следствие. «В данной ситуации Сергей Петрович совершил мужской поступок – передал мне заявление об увольнении, чтобы не подводить коллег», – прокомментировал глава региона.
Продолжается подготовка большой реформы контроля и надзора. Среди приоритетных направлений – распространение подхода оценки рисков, развитие профилактики нарушений, систематизация требований к бизнесу.
За январь-ноябрь в зоне деятельности Владивостокской таможни вывезено около 1 млн. тонн продукции из водных биоресурсов. Она занимает 83,5% от экспорта в стоимостном выражении.
Губернатор Камчатского края потребовал исключить излишние проверки и избыточный контроль в отношении бизнеса. В первую очередь Владимир Илюхин поручил усовершенствовать экологический, строительный и ветеринарный надзор.
В преддверии новогодних праздников экологи рекомендуют внимательнее подходить к выбору осетровой икры: не покупать деликатес у браконьеров, а поддержать легальных производителей.
Работу над программным документом, в рамках которого будет развиваться весь морехозяйственный комплекс России на ближайшее десятилетие, рассмотрели на заседании Морской коллегии в Санкт-Петербурге.
На Дальнем Востоке к вылову в первом квартале 2017 г. рекомендовано почти 1,2 млн. тонн водных биоресурсов. Свыше 90% этого объема приходится на минтай и сельдь, а основным районом промысла станет Охотское море.