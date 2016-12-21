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Владивостокская таможня оценила объемы рыбных поставок

За январь-ноябрь в зоне деятельности Владивостокской таможни вывезено около 1 млн. тонн продукции из водных биоресурсов. Она занимает 83,5% от экспорта в стоимостном выражении.

Владивостокская таможня на пресс-конференции 22 декабря подвела итоги работы за 11 месяцев 2016 г. «Считаю, что таможня подходит к новому году с очень хорошими результатами. Есть о чем говорить. Безусловно, есть, конечно, проблемы, но очень много происходило и происходит даже на текущий момент», – отметил и.о. начальника Владивостокской таможни Олег Ануфриев. Он отметил, что сегодня реализуется ряд ведомственных масштабных проектов, проектов в рамках «дорожных карт». Большое внимание, по словам руководителя таможни, уделяется работе в рамках свободного порта Владивосток. Это идея государственного масштаба в целях развития региона, упрощения таможенных процедур, считает Олег Ануфриев. «Поэтому этим вопросом очень серьезно на сегодняшний день занимаемся», – сказал и.о. начальника Владивостокской таможни.

Внешнеторговый оборот в зоне деятельности таможни составил за январь-ноябрь 3,7 млн тонн – на 7,7% выше уровня прошлого года. Стоимостные объемы – более 6,5 млрд долларов (+4,6%).

На долю импорта при этом пришлось 1,8 млн. тонн на сумму 4,6 млрд долларов (+2,7%). По экспорту показатели следующие – 1,96 млн. тонн и около 1,95 млрд долларов. Среди вывозимых товаров по-прежнему преобладает продукция морского промысла – 83,5% от общей стоимости, рассказали Fishnews в таможне. Всего вывезен примерно 1 млн тонн продукции из водных биоресурсов на сумму чуть больше 1,6 млрд долларов. В товарной структуре экспорта продукции морского промысла преобладает мороженая рыба (около 90% от общего веса).

Fishnews

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