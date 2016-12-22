22 декабря 2016 года

Куратор рыбной отрасли Приморья лишился поста

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский принял отставку своего заместителя Сергея Сидоренко, в отношении которого ведется следствие. «В данной ситуации Сергей Петрович совершил мужской поступок – передал мне заявление об увольнении, чтобы не подводить коллег», – прокомментировал глава региона.

Напомним, по сообщениям федеральных и региональных СМИ, вице-губернатор Приморья Сергей Сидоренко был задержан по подозрению в покушении на мошенничество и впоследствии по решению суда помещен под домашний арест. Утверждается, что чиновник подозревается в завышении ущерба от тайфуна Лайонрок, полученную федеральную помощь в размере 40 млн рублей он якобы мог перевести на счета подконтрольных фирм.

Об отставке своего заместителя губернатор Владимир Миклушевский заявил во время записи программы «События года» на местном телевидении, сообщили Fishnews в пресс-службе краевой администрации. Глава региона подчеркнул, что пока следственные мероприятия не завершены, нельзя «вешать на человека ярлыки».

«Сказать, что человек виновен, может только суд, но он пока не состоялся, давайте не торопить события. В данной ситуации Сергей Петрович совершил мужской поступок – передал мне заявление об увольнении, чтобы не подводить коллег. Я его подписал», – рассказал Владимир Миклушевский.

Он добавил, что в то же время любой человек, независимо от должности, социального положения, статуса, когда планирует что-то украсть, будет подвергнут преследованию – уголовному или административному. «Порядочность и компетентность – это два основных принципа, которых должны придерживаться члены моей команды. Те, у кого иное отношение к работе, уходят по-хорошему или по-плохому», – отметил губернатор.

В администрации Приморья Сергей Сидоренко курировал вопросы сельского и рыбного хозяйства, ветеринарии, использования объектов животного мира, лицензирования и торговли.

Fishnews