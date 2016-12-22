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В Петропавловске-Камчатском состоялось совещание руководства Погрануправления ФСБ России по восточному арктическому району с рыбопромышленниками и представителями отраслевых объединений. Фото пресс-службы ПУ

Рыбаков призвали уважительно относиться к пограничникам

В Петропавловске-Камчатском состоялось совещание руководства Погрануправления ФСБ России по восточному арктическому району с рыбопромышленниками и представителями отраслевых объединений. Участники обсудили проблемные аспекты взаимодействия и нормативные нововведения.

В совещании, прошедшем 22 декабря, также приняли участие заместитель председателя правительства – министр рыбного хозяйства Камчатского края Владимир Галицын, представители Северо-Восточного теруправления Росрыболовства, КамчатНИРО и ЦСМС.

Начальник погрануправления Роман Толок сообщил, что в 2016 г. корабли пограничного управления задержали 3 судна под «удобными» флагами и 7 судов, осуществлявших промысел лососей дрифтерными сетями. Кроме того, по словам руководителя ПУ, фиксировались многочисленные нарушения ведения судовой и промысловой документации, попытки сокрытия и выбросы уловов, факты промысла в запретных районах и использования запрещенных орудий лова, а также вмешательства в работу ТСК с целью искажения передаваемой информации о местоположении судна.

Начальник ПУ ФСБ России по восточному арктическому району обратил внимание на введение с 1 января 2017 г. нового порядка оснащения судов рыбопромыслового флота техническими средствами контроля.

Отдельно Роман Толок остановился на вопросах обеспечения личной безопасности сотрудников пограничного управления, выполняющих служебные задачи на судах рыбопромыслового флота. Он призвал рыбопромышленников помнить, что инспекторы – это представители власти, а высказывание в их адрес оскорблений или применение по отношению к ним насилия недопустимы и уголовно наказуемы. Руководством пограничного управления будут приниматься все необходимые меры для того, чтобы виновные в покушении на безопасность сотрудников управления не ушли от наказания, сообщили Fishnews в пресс-службе погрануправления.

Наибольшее число вопросов у представителей отрасли вызвала правоприменительная практика в отношении капитанов судов, нарушивших порядок пересечения госграницы и портовый контроль выгрузки уловов, добытых в ИЭЗ РФ флотом, не оформленным в пограничном отношении. Начальник погрануправления предложил провести ряд встреч с капитанами судов и должностными лицами экипажей, ответственными за информирование контролирующих органов, для разъяснения положений приказов и постановлений, касающихся взаимодействия с пограничниками.

Fishnews

  • В Петропавловске-Камчатском состоялось совещание руководства Погрануправления ФСБ России по восточному арктическому району с рыбопромышленниками и представителями отраслевых объединений. Фото пресс-службы ПУ
  • В Петропавловске-Камчатском состоялось совещание руководства Погрануправления ФСБ России по восточному арктическому району с рыбопромышленниками и представителями отраслевых объединений. Фото пресс-службы ПУ
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