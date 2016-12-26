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Траулер «Печора» готовится к предстоящей путине. Фото пресс-центра департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО

Колхозы НАО завершают ремонт флота

Рыболовецкие колхозы Ненецкого автономного округа завершили год, полностью освоив выделенные квоты, и готовят флот к новому промысловому сезону. На судах проводится ремонт и обновляется оборудование.

По итогам года, участники Ненецкого рыбакколхозсоюза выловили более 13 тыс. тонн рыбы. Большую часть улова составили треска и пикша. Помимо этого, в акватории Баренцева моря и прибрежной части рыболовецкие колхозы осуществляли добычу скумбрии и окуня.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе администрации округа, все суда колхозного объединения закончили морской промысел и проходят подготовку к новому сезону. Последним в этом году судном, вернувшимся с промысла, стал траулер «Заполярье», который сейчас проходит межрейсовый ремонт.

Готовят к новому сезону и остальной флот союза. Капитальный ремонт под класс предстоит провести на траулере-морозильщике «Серпухов». Судно может приступить к работе только в мае. На другом траулере-морозильщике «Несь» ремонт уже завершен, и экипаж приступил к заготовке необходимого снабжения.

Новый траулер Ненецкого рыбакколхозсоюза «Печора» готовится к предстоящей путине в норвежском Киркенесе – на судне выполняется реконструкция рыбомучной установки.

По плану новый сезон суда начнут с 15 января: на промысел выйдут «Несь», «Заполярье» и «Печора». Весной после капитального ремонта к ним присоединится траулер «Серпухов». Всего в 2017 г. Ненецкому рыбакколхозсоюзу предстоит освоить более 12 тыс. тонн водных биоресурсов.

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