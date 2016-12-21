Суд рассмотрит дело о взятке за рыбоводные участки

21 декабря 2016 года
Под домашний арест помещен вице-губернатор Приморского края Сергей Сидоренко, сообщает ряд федеральных и региональных СМИ. По их данным, чиновник, курирующий в том числе вопросы рыбного хозяйства, подозревается в завышении ущерба от тайфуна Лайонрок.
20 декабря 2016 года
Президент России Владимир Путин подписал поправки, предусматривающие наказание за нелегальное возбуждение уголовного дела, которое повлекло прекращение предпринимательской деятельности либо нанесло ущерб на сумму свыше 1,5 млн рублей.
15 декабря 2016 года
Совет Федерации одобрил закон, который ужесточает ответственность сотрудников правоохранительных органов за незаконное преследование предпринимателей. С законодательной инициативой выступил президент Владимир Путин.
14 декабря 2016 года
В Южно-Сахалинский городской суд направлено уголовное дело о крушении траулера «Дальний Восток». Его фигурантами стали руководители ООО «Магеллан», капитан, сотрудник Сахалинрыбвода и госинспектор Северо-Восточного теруправления Росрыболовства.
12 декабря 2016 года
Почти на месяц сокращен срок запрета на любительское и спортивное рыболовство в Астраханской области: раньше он длился с 20 апреля по 20 июня, а в 2017 г. этот период определен с 16 мая по 20 июня. Планируется, что принятые меры обеспечат стабильный турпоток в регион.
08 декабря 2016 года
Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело в связи с аварией на борту БМРТ «Новоульяновск». В рамках расследования будут установлены должностные лица, нарушившие правила эксплуатации судна.
26 декабря 2016 года
В рамках сотрудничества в области рыболовства Россия и Сенегал договорились о подготовке кадров для отрасли африканского государства на базе российских вузов. Также специалисты РФ подготовят научно-исследовательскую программу по оценке запаса пелагических рыб в ИЭЗ Сенегала.
Часть рыбной продукции, поставляемой из Китая на экспорт, может быть произведена из северокорейского сырья. Такие товары попадают в том числе в Соединенные Штаты и другие страны, которые запретили ввоз продуктов из КНДР.
Морской попечительский совет (MSC) опубликовал отчет по результатам аудита тралового промысла минтая в Охотском море. Сертификационная компания Acoura Marine отметила прогресс Ассоциации добытчиков минтая в реализации плана улучшения промысла, три условия уже выполнены.
В нынешнем году Амурское и Сахалинское бассейновые управления продолжили совместную работу в сфере воспроизводства водных биоресурсов. Специалисты обмпенялись опытом в мечении кеты и бонитировке осетра.
С начала года «Океанрыбфлот» добыл почти 250 тыс. тонн минтая, кальмара и сельди. Несмотря на сложные погодные условия в районах промысла, в 2016 г. предприятию удалось увеличить объемы вылова и производства, обеспечить российский рынок рыбопродукцией глубокой переработки.
Внедрение риск-ориентированного подхода в пограничной деятельности позволит создать более комфортные условия для работы рыбаков, считают во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий.
У Министерства по развитию Дальнего Востока появится подразделение в Петропавловске-Камчатском. Оно будет заниматься вопросам территории опережающего развития, свободного порта, инвестиционными проектами на полуострове.
Рыболовецкие колхозы Ненецкого автономного округа завершили год, полностью освоив выделенные квоты, и готовят флот к новому промысловому сезону. На судах проводится ремонт и обновляется оборудование.
Совет Федерации поддержал законопроект о внесении изменений в ФЗ «Об электроэнергетике». Законодатели рассчитывают, что уменьшение тарифов на Дальнем Востоке будет способствовать развитию бизнеса.
23 декабря 2016 года
Судоремонт и судостроение глава государства Владимир Путин назвал в числе основных отраслей, которые могут быть перспективными на Крымском полуострове. В Росрыболовстве между тем заявили о возможности постройки в Севастополе пяти траулеров океанического класса.