26 декабря 2016 года

Суд рассмотрит дело о взятке за рыбоводные участки

В Астраханской области направлено в суд уголовное дело в отношении замминистра сельского хозяйства и рыбной промышленности региона. Чиновник обвиняется в получении взятки в размере 50 тыс. рублей за способствование формированию рыбоводных участков.

Прокуратура Астраханской области утвердила обвинительное заключение в отношении заместителя министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Юрия Тужилкина. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере).

Установлено, что в июле к чиновнику обратился индивидуальный предприниматель с просьбой оказать помощь в решении вопроса о формировании рыбоводных участков. За услугу Юрий Тужилкин потребовал от предпринимателя 50 тыс. рублей, рассказали в следственном управлении. По версии следствия, 19 августа в своем рабочем кабинете замминистра получил от предпринимателя 50 тыс. рублей. 21 сентября подозреваемый был задержан.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе региональной прокуратуры, уголовное дело возбуждено по результатам оперативно-разыскной деятельности управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Астраханской области.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.

Fishnews