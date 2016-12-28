Флот крымской «прибрежки» значительно вырос

28 декабря 2016 года
Рыбаки и пограничники – союзники в деле сохранения водных биоресурсов, подчеркнул на совещании с представителями отрасли начальник Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области Сергей Кудряшов. Он отметил важность диалога в решении общих вопросов.
Управление Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю поставило под сомнение результаты аукционов по распределению участков под марикультуру в Приморском крае.
К 27 декабря российские пользователи освоили 4,606 млн. тонн водных биоресурсов. Это на 5,1% выше уровня прошлого года. Напомним, всего за 2015 г. было выловлено 4,4 млн. тонн ВБР.
27 декабря 2016 года
От Приморья в охотоморской минатевой путине примет участие 21 предприятие, по расчетам регионального департамента рыбного хозяйства, их вылов к апрелю должен превысить 330 тыс. тонн. Однако наука предупреждает рыбаков о крайне тяжелых условиях мореплавания.
Проверка Генпрокуратуры в Волго-Каспийском территориальном управлении Росрыболовства выявила многочисленные нарушения. В частности, обнаружены факты незаконной выдачи разрешений и отсутствия должной реакции на браконьерство.
Федеральная антимонопольная служба аннулировала результаты очередного аукциона по продаже долей квот, проведенного Росрыболовством. В ФАС считают незаконным отказ некоторым претендентам в допуске к торгам.
28 декабря 2016 года
Рыбаки и пограничники – союзники в деле сохранения водных биоресурсов, подчеркнул на совещании с представителями отрасли начальник Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области Сергей Кудряшов. Он отметил важность диалога в решении общих вопросов.
Управление Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю поставило под сомнение результаты аукционов по распределению участков под марикультуру в Приморском крае.
В Камчатском крае реализуется проект по увеличению количества точек розничных продаж рыбной продукции. В регионе обеспечивают и стимулируют спрос на рыбу и морепродукты.
К 27 декабря российские пользователи освоили 4,606 млн. тонн водных биоресурсов. Это на 5,1% выше уровня прошлого года. Напомним, всего за 2015 г. было выловлено 4,4 млн. тонн ВБР.
Исследования ТИНРО-Центра выявили в фукусовых водорослях самые высокие среди растений содержание полифенолов и антиоксидантную активность. Еще одним преимуществом использования этого макрофита в пищевой промышленности и медицине является его абсолютная безопасность.
27 декабря 2016 года
Вышел в свет очередной выпуск журнала «Fishnews – Новости рыболовства». В этот раз под конец года мы не только подводим итоги работы ведущих «рыбных» регионов страны, но и оцениваем роль, которую за последние 10 лет приобрели отраслевые объединения, приурочив номер к юбилею Ассоциации добытчиков минтая.
От Приморья в охотоморской минатевой путине примет участие 21 предприятие, по расчетам регионального департамента рыбного хозяйства, их вылов к апрелю должен превысить 330 тыс. тонн. Однако наука предупреждает рыбаков о крайне тяжелых условиях мореплавания.
В АРПП уверены: в правовые акты по инвестквотам стоит включить не только строительство новых заводов для переработки рыбы, но и реконструкцию объектов капитального строительства портовой инфраструктуры для размещения в них новых рыбоперерабатывающих производств.
Проверка Генпрокуратуры в Волго-Каспийском территориальном управлении Росрыболовства выявила многочисленные нарушения. В частности, обнаружены факты незаконной выдачи разрешений и отсутствия должной реакции на браконьерство.
На заседании Приморского рыбохозяйственного совета обнародовали информацию по основным путинам 2016 г. Общий вылов региона на 15 декабря составил 774,813 тыс. тонн, что на 66,9 тыс. тонн выше уровня прошлого года.