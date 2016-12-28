28 декабря 2016 года

Флот крымской «прибрежки» значительно вырос

Сегодня прибрежные бригады Крымского полуострова используют 428 баркасов и яликов, до вхождения региона в состав России в нем работало 279 таких судов. Число пользователей водных биоресурсов увеличилось до 267 (в 2014 г. их было 89).

Увеличение количества рыбодобытчиков связано, прежде всего, с существенным упрощением процедуры получения пакета разрешительных документов, сообщили Fishnews в Азово-Черноморском теруправлении Росрыболовства. Также этому процессу способствуют минимальные налоговые ставки на водные биоресурсы. Кроме того, усиление контроля за промыслом помогло выйти на легальное положение десяткам прежних браконьеров.

В Крымском отделе АЧТУ подвели итоги ноября. Прибрежные бригады Республики Крым и города Севастополь добыли 9435 тонн рыбы. Эти объемы существенно превышают показатель ноября прошлого года, когда вылов составил 5451 тонну. Поймано 279 тонн хамсы, 1088 тонн рапаны, 338 тонн кефалей - сингили и лобана.

Добыча камбалы-калкана – главного черноморского деликатеса - и травяной креветки стала рекордной. В ноябре 2015 г. камбалы было поймано всего 0,5 тонны, а в нынешнем ноябре - 177 тонн. По креветке цифры тоже внушительные: 78 тонн против 16 тонн в прошлом ноябре.

Существенно возросла добыча понтогаммаруса в Азовском море – до 65 тонн (ноябрь 2015 г. – 3 тонны). Почти вдвое увеличился и вылов луфаря – до 34,5 тонны. В четыре раза превышены показатели прошлого ноября по вылову черноморской ставриды – со 180 до 749 тонн. Уловы азовского бычка составили 5123 тонны (+2 тыс. тонн).

Осенью рыбаки приступили к добыче деликатесной черноморской барабули. Уже добыто 439 тонн. За аналогичный период прошлого года ее вылов составил 315 тонн.

Fishnews