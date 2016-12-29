29 декабря 2016 года

Власти готовятся организовать промысел семги на Балтике

Минсельхоз подготовил проект приказа о включении атлантического лосося (семги) в Балтийском море в пределах исключительной экономзоны РФ в список объектов, для которых устанавливается общий допустимый улов. Таким образом, предполагается возобновить отечественный промысел этой рыбы.

Проект приказа «О внесении изменений в Перечень видов водных биологических ресурсов, в отношении которых устанавливается ОДУ…» размещен на портале regulation.gov.ru.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в список предлагается добавить атлантический лосось (Salmo salar) в Балтийском море в пределах исключительной экономической зоны РФ.

Таким образом планируется организовать возобновление отечественного промысла семги на Балтике, заявили ранее в Росрыболовстве. Доли квот вылова будут распределены на аукционе, рассказали в ведомстве.

Fishnews