29 декабря 2016 года

Сахалин возлагает большие надежды на рыбный кластер

Весной в Корсаковском порту начнется строительство объектов логистическо-перерабатывающего центра. Сахалинский проект привлек внимание японских и корейских инвесторов: они готовы принять участие в его создании и оснащении.

Информация о ходе реализации важного для Сахалинской области инвестиционного проекта была озвучена на рабочем совещании, которое провел губернатор Олег Кожемяко.

Сейчас значительная доля водных биоресурсов, добытых рыбаками Сахалина и Курил, отправляется за границу сразу после предъявления таможне. «Например, морского ежа сбывают в Японию по цене около 1,8 доллара за килограмм. Между тем цена его на внутреннем рынке Японии не падает ниже 4,5 доллара. Это приводит к тому, что островной регион получает гораздо меньше валютной выручки, чем мог бы», - сообщили Fishnews в пресс-службе областного правительства. Планируется, что создание рыбной биржи позволит проводить сделки по продаже ВБР на территории России, контролировать цены на них, оперировать ими в интересах страны.

Базой для логистическо-перерабатывающего центра станет модернизированная инфраструктура Корсаковского порта. Предусматривается строительство целого ряда объектов. Среди них – холодильник на 3 тыс. тонн с различными температурными режимами. Приемно-сортировочный комплекс общей площадью 4 тыс. кв. метров будет включать помещения для проведения аукционов и залы для демонстрации продукции. Также в планах – современный рыбоперерабатывающий цех, контейнерная площадка и очистные сооружения.

Проект привлек внимание японских и южнокорейских инвесторов, которые готовы частично профинансировать строительство и оснащение с применением современных технологий. Стройка должна начаться 1 марта.

В дальнейшем планируется расширение территории кластера. Также будет дополнен перечень услуг: в него войдут проведение погрузо-разгрузочных работ, швартовка судов. Ожидается, что передовая транспортная схема, устранение излишних административных барьеров в процессе оформления документов, современное оборудование и технологии переработки позволят компаниям наладить выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью и ускорить ее доставку конечному потребителю.

Планируется, что за 10 лет работы логистическо-перерабатывающего центра в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды поступит более 746 млн рублей. Кластер обеспечит создание около 200 новых рабочих мест, появится база для дальнейшего развития производства, повысится инвестиционная привлекательность не только порта Корсаков, но и всего островного региона, отмечают в правительстве области.

Fishnews