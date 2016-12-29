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В ноябре РКТ-С «Капитан Демидюк» приступил к выпуску консервов из печени минтая. Фото пресс-службы ПБТФ

Суда ПБТФ начнут промысловый сезон-2017 в срок

30 декабря в район промысла в Охотском море к промысловым судам Преображенской базы тралового флота подойдет ПТР «Титания», который помимо новогодних подарков доставит экипажам разрешительные рыболовные билеты.

Свыше 115 тыс. тонн рыбы и морепродуктов добыла к началу последней недели 2016 г. Преображенская база тралового флота. Однако в компании подчеркнули, что это не окончательный результат: рыболовные суда предприятия продолжают активный промысел сельди, минтая и креветки в Охотском и Японском морях.

«В настоящее время мы «подбираем» оставшиеся квоты и планируем, что к концу года средний показатель по освоению лимитов перешагнет планку в 95%, – отметил генеральный директор ПАО «ПБТФ» Сергей Еремеев. – Достичь стопроцентных результатов по всем объектам и районам лова нам помешали не только объективные причины: сложная промысловая обстановка и раннее закрытие районов в зимне-весенний период охотоморской путины, – но и технические сбои в работе крупнотоннажного флота компании».

Основная часть уловов предприятия по традиции пришлась на минтай и сельдь. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Преображенской базы тралового флота, в этом году расширился ассортимент продукции, которую суда компании производят в море. Так, в ноябре экипаж РКТ-С «Капитан Демидюк» приступил к выпуску консервов из печени минтая, а коллектив БМТР «Генерал Трошев» недавно возобновил производство филе.

Кроме того, в промысловой «корзине» ПБТФ – свыше 900 тонн сайры, на лов которой в 2016 г. впервые вышло построенное предприятием судно «Лучегорск», а также около 1000 тонн северной и гребенчатой креветки, краба камчатского и стригуна опилио. Флот, специализирующийся на добыче этих объектов, не подвел преображенцев в уходящем году. Еще в конце октября – ноябре экипажи КЛС «Барс», РШ «Рысь» и «Леопард», успешно справившиеся с поставленными производственными задачами, вернулись к родным берегам. Очередной рейс для них начнется с приходом весны. И только СТР «Серово», завершающий сейчас выборку квот северной креветки, продолжит нести вахту в подзоне Приморье с 1 января.

В этот же день, без задержек, в Охотском море должен стартовать промысловый сезон-2017 для крупнотоннажных траулеров предприятия. 30 декабря в район промысла подойдет ПТР «Титания», который, помимо новогодних подарков, доставит экипажам разрешительные рыболовные билеты.

Fishnews

НазадМетки: крабкреветкаминтай

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