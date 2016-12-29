29 декабря 2016 года

«Русская рыбная фактория» возрождает бренд «Чатка»

«Русская рыбная фактория» начнет выпускать продукцию под знаменитой в СССР торговой маркой «Чатка». В компании планируют расширять ассортимент и уже в ближайшее время вывести на рынок новые продукты из краба.

В конце года «Русская рыбная фактория» успешно завершила переговоры по приобретению прав на использование торговой марки «Чатка». «Мы выступаем за возрождение традиций потребления дальневосточной рыбы и морепродуктов в России, – прокомментировали сделку Fishnews в руководстве компании. – «Чатка» – это бренд, известный своим отменным качеством в СССР и далеко за его пределами».

«Мы хотим возродить лучшее из нашего богатого советского прошлого, привнеся в него новые технологии в соответствии с современными потребностями. Наверняка, все помнят плакат со знаменитыми консервами с королевским крабом и слоганом «Всем попробовать пора бы, как вкусны и нежны крабы!» – заявили в «Русской рыбной фактории».

Компания уже не первый год продвигает на столичном рынке дикую рыбу и морепродукты из экологически чистых морей Дальнего Востока. Большой популярностью пользуется продукция из натурального мяса краба и тихоокеанских лососей. В этом году настоящий ажиотаж вызвала олюторская сельдь, засоленная по традиционным рецептам.

В ближайшее время обновление ждет и линейку крабовой продукции. «Изменений будет много. В начале 2017 года мы участвуем в крупной продовольственной выставке «Продэкспо» и, скорее всего, именно там представим первые успешные образцы новой продукции. Мы вас удивим!» – пообещала представитель «Русской рыбной фактории».

Fishnews