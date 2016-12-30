30 декабря 2016 года

В ТИНРО подвели итоги «пелагических» путин

Специалисты ТИНРО-Центра рассказали о научном обеспечении сайровой путины, а также возобновившегося после многолетнего перерыва специализированного промысла сардины-иваси и скумбрии.

Как сообщил руководитель научной группы Дмитрий Антоненко, штаб путины располагался на плавбазе «Петр Житников». Там специалисты института занимались обобщением, обработкой оперативной информации и научным сопровождением судов, ведущих пелагический промысел у Южных Курил. В этом году в обеспечении работы добывающего флота были задействованы сотрудники ТИНРО на судах и острове Шикотан.

Был налажен постоянный спутниковый мониторинг температуры поверхности воды в районе промысла, альтиметрических измерений, динамики основных гидрологических структур зоны взаимодействия вод течений Куросио и Ойясио. Обобщенные результаты работ оперативно доводились до судовладельцев и капитанов.

С одной стороны в последние годы такая работа стала обычной для института. Но уникальность прикурильских вод и скорость изменений взаимодействия различных фоновых условий ежегодно бросают вызов и специалистам, и капитанам, отметили в ТИНРО-Центре. Не стал исключением и 2016 г.: большое количество штормов, мощное проникновение теплых вод и связанное с ним снижение «значимости» традиционных районов добычи – все это вместе с уменьшением количества добывающего флота привело не к лучшим результатам промысла сайры.

В то же время некоторые из этих причин сыграли положительную роль при возобновлении промысла уже «подзабытых» сардины-иваси и скумбрии, обратили внимание в ТИНРО. Как рассказали Fishnews в пресс-службе института, интенсивные миграции двух видов в российские воды привели к формированию плотных и устойчивых скоплений. Но вылов более 10 тыс. тонн после почти 25 лет отсутствия промысла силами всего нескольких судов - это несомненный результат, который могут поставить себе в заслугу и рыбаки, и отраслевая наука, и Росрыболовство, считают в Тихоокеанском научно-исследовательском рыбохозяйственном центре.

На путине летом и осенью работало НИС «ТИНРО», выполнявшее специализированные съемки и поисковые работы в северо-западной части Тихого океана и Южно-Курильском районе.

По словам Дмитрия Антоненко, важным моментом в ходе научного сопровождения сардинной и скумбриевой путин стало восстановление оперативного взаимодействия с добывающими судами Приморья, Сахалина и Камчатки. Усилия специалистов положительно оценили судовладельцы и капитаны.

Заместитель директора ТИНРО-Центра Алексей Байталюк напомнил, что в последние годы институт скрупулезно восстанавливал систему оперативного сопровождения путин пелагических рыб. Промысел сайры использовался как полигон отработки новых схем взаимодействия с промышленностью и обновленных элементов управления промыслами. «Для нас ситуация 2016 года на промысле пелагических видов рыб стала еще одной проверкой на прочность, готовность и способность работать в новых, непростых условиях, – отметил Алексей Байталюк. – Сейчас мы довольно оптимистично смотрим на организацию работ в 2017 году, хотя уверены, что и следующий год для нас будет очень непростым».

Fishnews