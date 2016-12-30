30 декабря 2016 года

В правилах распределения участков для аквакультуры – изменения

Правительство внесло изменения в правила организации торгов по рыбоводным участкам. Поправки коснулись вновь того, в какой форме должна осуществляться распределение – аукционов или конкурсов.

Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2016 г. № 1496 внесены изменения в Правила организации и проведения торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения договора пользования рыбоводным участком.

Как сообщает корреспондент Fishnews, теперь предусматривается, что конкурсы будут проводиться по вновь образованному рыбоводному участку, в границах которого осуществлялись разведение и (или) содержание, выращивание объектов аквакультуры до вступления в силу федерального закона об аквакультуре на основании лицензии на водопользование, выданной для целей сельского хозяйства и (или) рыбоводного хозяйства до введения в действие Водного кодекса РФ, и заключенного в соответствии с ней договора пользования водными объектами, действующего на день вступления в силу закона об аквакультуре.

Также правила привели в соответствие с изменениями закона, согласно которым в качестве существенного условия договора пользования рыбоводным участком вместо видового состава объектов аквакультуры предусматривается минимальный объем объектов аквакультуры, подлежащих разведению и (или) содержанию, выращиванию, а также выпуску и изъятию. Эти поправки закона отражены в требованиях к извещению о проведении аукциона.

Напомним, что Правила организации и проведения торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения договора пользования рыбоводным участкам утверждены постановлением правительства от 15 мая 2014 г. № 450.

Fishnews