Рождественские елки США порадуют и рыбу

26 декабря 2016 года
Часть рыбной продукции, поставляемой из Китая на экспорт, может быть произведена из северокорейского сырья. Такие товары попадают в том числе в Соединенные Штаты и другие страны, которые запретили ввоз продуктов из КНДР.
21 декабря 2016 года
Администрация президента США Барака Обамы опубликовала совместное с Канадой заявление о запрете бурения на шельфе в Атлантическом и Северном Ледовитом океанах. Отмечается, что американским законодательством не предусмотрена возможность отмены этого решения новым президентом.
16 декабря 2016 года
ФАС проанализировала российский рынок рыбопосадочного материала лососевых. Выводы ведомства – отсутствие конкуренции, импортозависимость и наличие серьезных барьеров. Создание хозяйств возможно лишь при поддержке государства или крупного инвестора.
09 декабря 2016 года
Национальное управление по вопросам океана и атмосферы (НОАА) приняло Программу мониторинга импорта морепродуктов. Работа над списком видов ВБР, которые попадут под особый контроль, завершится к 1 января 2018 г.
02 декабря 2016 года
Приарктическим государствам и другим крупным рыболовным державам понадобится еще как минимум один раунд переговоров для обсуждения ключевых моментов соглашения о запрете коммерческой добычи рыбы в центральной части Северного Ледовитого океана.
30 ноября 2016 года
Очередной раунд консультаций по проекту соглашения о рыболовстве в центральной части Северного Ледовитого океана стартовал на Фарерах. Помимо пяти приарктических государств во встрече участвуют представители ЕС, Исландии, Китая, Кореи и Японии.
30 декабря 2016 года
Хотя добыча антарктического клыкача тяжела и затратна, она необходима для страны в политическом плане, уверен директор ООО «Антей» Андрей Поломарь. В этом промысловом сезоне (он стартовал с декабря) в Антарктике работают два судна компании.
Настала пора загадывать желания, подводить итоги и строить планы. Fishnews решил спросить представителей рыбацкого сообщества, чего они желают отрасли в 2017 году:
Правительство внесло изменения в правила организации торгов по рыбоводным участкам. Поправки коснулись вновь того, в какой форме должна осуществляться распределение – аукционов или конкурсов.
Специалисты ТИНРО-Центра рассказали о научном обеспечении сайровой путины, а также возобновившегося после многолетнего перерыва специализированного промысла сардины-иваси и скумбрии.
Актуализировать и систематизировать требования по наиболее массовым видам предпринимательской деятельности и по всем видам контроля и надзора власти планируют к 2025 г.
Правительство должно представить предложения по наделению инспекторов лесного надзора, надзора в области охраны водных объектов и надзора в области охраны объектов животного мира дополнительными полномочиями по пресечению нарушений в сфере природопользования.
Агентство по рыболовству Сахалинской области и Дальневосточный аукционный рыбный дом подписали соглашение о сотрудничестве. Властям региона и организаторам электронных торгов предстоит совместно развивать биржевую торговлю рыбо- и морепродуктами, в том числе на экспорт.
В плане устранения административных препон еще очень много работы, считает председатель правления Ассоциации «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области» Сергей Сенько.
В Камчатском крае субсидии из регионального бюджета предоставляются предприятиям, которые торгуют продукцией местных производителей. Это позволяет продавать рыбу и морепродукты по более доступным ценам.
Глава государства Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения, предусматривающего сотрудничество прибрежных государств в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Каспийском море.