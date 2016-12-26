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Рождественская ель в США. Фото из открытых источников

Рождественские елки США порадуют и рыбу

В нескольких американских штатах откроются пункты для сбора елей, украшавших дома на Рождество и Новый год. Эти деревья затопят в водоемах и превратят в укрытия для рыбы.

Департамент рыболовства и дикой природы Кентукки откроет по всему штату 35 пунктов для сбора елок. По словам представителя департамента Рона Брукса, деревья закрепляют на специальных конструкциях и затапливают в водоемах, чтобы разнообразить среду обитания местных видов рыб. Иногда ели погружают и отдельно.

Как пишет американская пресса, на еловых стволах вырастают водоросли, в которых беспозвоночные откладывают яйца. Их затем поедают мелкие рыбы, служащие, в свою очередь, пищей для хищников покрупнее. Таким образом рождественские ели становятся «и столом и домом» для самых разных видов рыб.

Похожие программы действуют еще в нескольких регионах, сообщает корреспондент Fishnews. Например, в Оксфорде (штат Миссисипи) елки собирает местная служба по уборке мусора. Затем их сортируют добровольцы и затапливают военные из инженерного корпуса армии США. В Арканзасе этим занимается Комиссия по охоте и рыбалке.

Fishnews

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