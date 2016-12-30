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Антарктический клыкач. Фото с сайта hntr.ru

За клыкачом: тяжелая рыбалка на краю земли

Хотя добыча антарктического клыкача тяжела и затратна, она необходима для страны в политическом плане, уверен директор ООО «Антей» Андрей Поломарь. В этом промысловом сезоне (он стартовал с декабря) в Антарктике работают два судна компании.

Антарктического клыкача сейчас добывают преимущественно в море Росса, лов ведется под строгим контролем Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (АНТКОМ). В общей сложности эту рыбу ежегодно осваивают около 20 ярусоловов, в том числе флот российского ООО «Антей», базирующегося во Владивостоке.

«Это крайне рисковый промысел, он всегда проходит с переменным успехом, – рассказал Fishnews руководитель отдела добычи «Антея» Андрей Золотарев. – Успех в основном зависит от своевременного начала промысла, помешать которому может только наличие тяжелого льда в районе. Например, в 2013 и 2014 годах суда долго искали свободный проход, поздно пришли в район и рыбалка несколько не удалась».

Перед заходом в Антарктику суда компании провели дополнительную бункеровку на Фиджи, в порту Сува. «В море Росса нельзя ни перегружаться, ни швартоваться, ни передавать друг другу снабжение – не разрешается даже поделиться продуктами с другим судном, поэтому каждый добытчик везет с собой запасов по максимуму», - отметил Андрей Золотарев.

Суда зашли в район промысла 1 декабря. Лов ведется по «олимпийской системе»: после того, как выбирают общую квоту (около 3400 тонн), добыча прекращается. Обычно промысел продолжается и в январе, а к февралю флот уже идет обратно.

Директор «Антея» Андрей Поломарь считает промысел клыкача очень важным для страны, в том числе в политическом плане. «После распада СССР Россия так или иначе сдавала свои позиции в части промысла в Мировом океане, уже не организовывались такие глобальные экспедиции. Наше участие в международной программе добычи клыкача помогает вывести страну на должный уровень, «Антей» занимает нишу, которая была свободна в последнее время. Рыбалка в далеких морях – довольно затратная эпопея, но она необходима», - уверен глава компании.

Нынешний сезон добычи клыкача в море Росса, возможно, станет последним на ближайшие 35 лет: на совещании АНТКОМ было решено сделать эту акваторию охраняемой. С 1 декабря 2017 года более 1,5 млн. км2 Антарктики будут защищены от промышленного рыболовства.

«Под запрет попадают все наши традиционные районы лова, - подчеркнул Андрей Золотарев. - Сейчас клыкача добывают на шельфе, на склонах. Эти участки закрываются, для промысла оставляют места, где глубины намного больше – до 3 км. Рельеф дна там неровный – пики, возвышенности, на которых, возможно, и концентрируется рыба, но тяжело работать ярусом».

Андрей Поломарь тоже отметил, что в следующем сезоне с добычей клыкача возникнут сложности, но обратил внимание, что эта рыба водится не только в море Росса, но и возле Южной Америки. «Поэтому мы можем обратиться и к тем районам, участкам. Будем смотреть, что и как получится», - резюмировал глава «Антея».

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НазадМетки: владивосток

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