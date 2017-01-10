Рыбе посвятили музей в Феодосии

10 января 2017 года
Новый порядок не обязывает рыбаков переоформлять свидетельство соответствия ТСК при заключении договоров тайм-чартера, считает начальник ФГБУ «ЦСМС» Артем Вилкин. Росрыболовство готовит разъяснения по этому вопросу, которые будут направлены в Пограничную службу.
Минсельхоз предложит новый порядок осуществления рыболовства в учебных и культурно-просветительских целях. Таким образом планируется привести правовую базу в соответствие с законом.
Благодаря изучению торговых интернет-площадок сотрудники Нижнеобского территориального управления Росрыболовства смогли выявить и пресечь незаконную реализацию рыбопродукции в Нефтеюганске.
За первую неделю охотоморской путины дальневосточные рыбаки освоили более 23 тыс. тонн минтая. Стабильные уловы отмечаются и на промысле сельди. Всего в экспедиции занято свыше ста судов.
09 января 2017 года
Стратегия развития морских рыбных терминалов должна быть разработана и утверждена к 20 апреля 2017 г. Ответственные ведомства – Минсельхоз, Минвостокразвития и Росрыболовство.
С какими результатами отрасль подошла к новому году? Fishnews решил обобщить информацию о наиболее ярких темах и важных событиях рыбохозяйственного комплекса. 2016-й отметился горячими обсуждениями.
11 января 2017 года
6 марта в Хабаровске планируется провести аукцион по распределению участков для аквакультуры. Прием заявок от желающих выйти на торги Амурское теруправление Росрыболовства открыло 10 января.
В норвежской губернии Финнмарк (местность Kleppnes) зарегистрирована вспышка инфекционной анемии лосося (ISA). На проблемной ферме содержится более 1,3 млн рыб, которые будут уничтожены.
По предварительным данным, российские рыбаки в 2016 г. выловили более 4,7 млн тонн водных биоресурсов. Уловы выросли по всем районам промысла за исключением Волжско-Каспийского бассейна и иностранных вод.
10 января 2017 года
Приказ Минсельхоза о порядке оформления ветеринарно-сопроводительных документов регулирует в том числе и вопросы получения ВСД на уловы водных биоресурсов до поступления на переработку и (или) место ветеринарно-санитарной экспертизы.
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин подписал план мероприятий отраслевого объединения на первую половину 2017 г. Активное участие в реализации примет Комиссия РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре.
По каким механизмам будут распределяться инвестиционные квоты? – вопрос, который волнует сейчас бизнес. Fishnews собрал в одной рубрике материалы, посвященные этой теме.
Новый порядок не обязывает рыбаков переоформлять свидетельство соответствия ТСК при заключении договоров тайм-чартера, считает начальник ФГБУ «ЦСМС» Артем Вилкин. Росрыболовство готовит разъяснения по этому вопросу, которые будут направлены в Пограничную службу.
Минсельхоз предложит новый порядок осуществления рыболовства в учебных и культурно-просветительских целях. Таким образом планируется привести правовую базу в соответствие с законом.
Благодаря изучению торговых интернет-площадок сотрудники Нижнеобского территориального управления Росрыболовства смогли выявить и пресечь незаконную реализацию рыбопродукции в Нефтеюганске.
На токийском рынке Цукидзи на новогоднем аукционе был продан голубой тунец весом 212 кг. Эти торги стали, возможно, последними на старой площадке – рынок меняет местоположение.