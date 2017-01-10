10 января 2017 года

Рыбе посвятили музей в Феодосии

В экспозиции музея «Рыбы и рыболовство», который открылся в Феодосии, представлено более 500 экспонатов рыбной тематики из 50 стран. Редкая коллекция будет интересна как школьникам, коллекционерам, так и историкам и рыбакам, уверен основатель крымского музея Михаил Куманцов.

Редкая эклектичная коллекция, представленная в музее «Рыбы и рыболовство», не имеет аналогов в Крыму. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Азово-Черноморского теруправления Росрыболовства, основатель музея – ихтиолог Михаил Куманцов – собирал ее более 25 лет и теперь подарил более полутысячи экспонатов из разных уголков мира родному городу, Феодосии.

В музее представлены английский фарфор и хрусталь с изображением рыб, редкие монеты, крючки для ловли рыбы различных времен, начиная с Античности, различная посуда и множество иных уникальных предметов. Большой стенд в экспозиции посвящен истории феодосийского рыболовецкого колхоза «Волна революции», который с 1980 г. ведет промысел в Черном море.

Fishnews