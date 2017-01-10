10 января 2017 года

В учебных целях ловить будут по-новому

Минсельхоз предложит новый порядок осуществления рыболовства в учебных и культурно-просветительских целях. Таким образом планируется привести правовую базу в соответствие с законом.

Уведомление о разработке проекта «Об утверждении порядка осуществления рыболовства в учебных и культурно-просветительских целях» опубликовано на сайте regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews.

Сейчас этот вид рыболовства регулирует приказ Росрыболовства от 1 июня 2009 г. № 437, однако в тексте документа сказано, что он регламентирует деятельность граждан и юридических лиц. Между тем в законе о рыболовстве речь идет об образовательных учреждениях, научных организациях и организациях культуры. К тому же, теперь принятие порядка закреплено за Министерством сельского хозяйства РФ.

Планируется, что новый документ вступит в силу в апреле 2017 г.

Fishnews