11 января 2017 года

Участки для лососеводства в Хабаровском крае выставили на торги

6 марта в Хабаровске планируется провести аукцион по распределению участков для аквакультуры. Прием заявок от желающих выйти на торги Амурское теруправление Росрыболовства открыло 10 января.

Извещение о торгах по распределению рыбоводных участков в Хабаровском крае опубликовано на сайте torgi.gov.ru. Организатором аукциона выступает Амурское теруправление Росрыболовства.

Как сообщает корреспондент Fishnews, на торги выставлено 6 лотов. Это участки в Николаевском районе – на реках Большая, Налле, Чхиль, Таракановка, Болшой Ваккер, Прохома. Акватории предлагаются для пастбищного рыбоводства – в отношении кеты и горбуши.

С победителями заключат договоры сроком на 25 лет. Прием заявок завершится 28 февраля.

Fishnews