От северян ждут предложений в правила рыболовства

12 января 2017 года
Планируемый мораторий на вылов байкальского омуля не даст нужного результата, заявил министру природных ресурсов Сергею Донскому глава Бурятии Вячеслав Наговицын. По его мнению, для восстановления популяции необходимо прежде всего заниматься рыборазведением.
Учащиеся подведомственных Росрыболовству вузов вновь смогут претендовать на получение стипендий имени Александра Ишкова за особые успехи в учебе, спорте и активность в общественной жизни. Новым приказом изменены условия назначения и размер выплат.
11 января 2017 года
Завершилась процедура реорганизации Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства – к нему присоединен Южный НИИ рыбного хозяйства и океанографии.
В Пограничную службу ФСБ России направлено письмо Минсельхоза с разъяснениями положений приказа о порядке оснащения судов техническими средствами контроля, подтвердили в Росрыболовстве.
6 марта в Хабаровске планируется провести аукцион по распределению участков для аквакультуры. Прием заявок от желающих выйти на торги Амурское теруправление Росрыболовства открыло 10 января.
По предварительным данным, российские рыбаки в 2016 г. выловили более 4,7 млн тонн водных биоресурсов. Уловы выросли по всем районам промысла за исключением Волжско-Каспийского бассейна и иностранных вод.
13 января 2017 года
Внесены изменения в государственную программу «Развитие рыбохозяйственного комплекса Сахалинской области на 2014-2020 гг.». В частности, в документе прописано создание рыбного кластера на береговых мощностях портов островного региона.
Начальником управления науки и образования Росрыболовства назначен Сергей Голованов. Константин Бандурин продолжит работу в качестве руководителя АтлантНИРО.
Рыбаков просят проанализировать процедуру выдачи сертификатов на уловы, поставляемые в Евросоюз, и сообщить в теруправление о выявленных проблемных вопросах. Эту информацию планируется использовать для внесения изменений в соответствующий регламент.
Департамент АПК Курганской области объявил конкурс по распределению участков для промышленного рыболовства. Предполагается найти пользователей для 6 РПУ на озерах региона.
В Омской области пресекли попытку вывоза в Республику Казахстан 20 тонн цист артемии. Ценный биоресурс пытались доставить в сопредельное государство по недействительным ветеринарным сопроводительным документам.
Представители госструктур и судовладельцев Северного бассейна обсудили ситуацию с обеспечением безопасности рыбопромыслового флота. Предписано более тщательно проверять суда в порту и в море.
Профильный комитет Совета Федерации передал в Минсельхоз замечания и предложения к проектам подзаконных актов, устанавливающих порядок и процедуру распределения инвестиционных квот.
Специалисты АзНИИРХ исследовали состояние рыбных запасов старейшего водохранилища Ставропольского края – Волчьи ворота. В качестве основного направления повышения рыбопродуктивности водоема ученые назвали пастбищную аквакультуру.
Ежегодно через границу с Вьетнамом в КНР незаконно ввозится до 270 тыс. тонн креветки, пишут британские СМИ. Рост контрабанды стимулируется увеличивающимся внутренним спросом и эпизоотиями на китайских фермах.
Предприятия Республики Крым за 11 месяцев 2016 г. выловили 18702 тонны водных биоресурсов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем добычи увеличился более чем на 35%.