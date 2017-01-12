12 января 2017 года

От северян ждут предложений в правила рыболовства

Баренцево-Беломорское теруправление Росрыболовства принимает предложения по внесению изменений в действующие Правила рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна.

Работа по совершенствованию действующих правил рыболовства ведется в соответствии с приказом Федерального агентства по рыболовству от 25 октября 2016 г. № 670.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Баренцево-Беломорского ТУ Росрыболовства, заинтересованным органам власти, организациям, общественным объединениям и гражданам следует подавать свои предложения по установленной форме, размещенной на официальном сайте теруправления.

Напомним, обновленные Правила рыболовства для Северного бассейна действуют с февраля 2015 г.

Fishnews