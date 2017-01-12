12 января 2017 года

Лососевые нерестилища защитят заказником

В этом году в Хабаровском крае создадут новые особо охраняемые природные территории. Одна из них охватит крупные нерестилища лососей на реке Нимелен.

Сейчас в Хабаровском крае действуют заповедники «Большехехцирский», «Комсомольский», «Буреинский», «Джугджурский», «Ботчинский», «Болоньский», нацпарки «Анюйский» и «Шантарские острова». Их общая площадь составляет 2,32 млн га.

«Всего на территории края насчитывается 217 особо охраняемых природных территорий федерального, краевого и местного значения. Они простираются на 6,67 млн гектаров, что составляет 8,5% площади Хабаровского края. Для дальнейшего сохранения природных комплексов, восстановления популяций редких видов растений и животных в этом году правительство региона создаст новые особо охраняемые природные территории (ООПТ) краевого значения», - рассказала представитель краевого минприроды Ольга Веселовская.

Наиболее крупным, площадью свыше 50 тыс. га, станет государственный природный заказник «Шаман-Яй» в Ульчском муниципальном районе. Его цель – сохранение природных комплексов долины реки Яй и горного массива Шаман с нагорными террасами и другими мерзлотными формами рельефа. Более 41 тыс. га займет экологический коридор «Симминский» в Амурском районе.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона, еще одной важной ООПТ станет государственный природный заказник «Нимеленский». Там, на площади более 28 тыс. га, планируется сохранить крупные нерестилища тихоокеанских лососей на реке Нимелен.

Напомним, что в 2017 г. вопросы природоохраны будут решаться в рамках Года экологии. За это время в Хабаровском крае собираются реализовать более 60 крупных проектов регионального и федерального уровней, направленных на защиту окружающей среды, экологическое образование и просвещение граждан.

Fishnews